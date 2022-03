„Eu sunt român!” Mario Camora răspunde criticilor la adresa convocării sale la echipa națională

Mario Camora, fundașul celor de la CFR Cluj, este primul jucător naturalizat care joacă pentru naționala României. La 35 de ani, acesta a fost convocat pentru cele două amicale jucate de România în luna martie. Fundașul a fost criticat vehement, iar acum a venit rândul său să răspundă.

Mai exact, Camora a povestit despre ce a simțit, dar mai ales prin ce a trecut familia sa.

Mario Camora: „Pentru mine nu mi-a fost teamă, ci pentru familie.”

Mario Camora a vorbit despre reacțiile nu tocmai prietenoase ale românilor, legate de convocarea sa în națională. Fundașul a povestit cum a fost afectată. Totuși, Camora a ținut să le mulțumească lui Mirel Rădoi, fostul selecționer care l-a convocat prima dată, dar și celor de la FRF.

„Eu eram pregătit pentru tot ce s-a întâmplat, dar îmi era mai greu să explic familiei ce se întâmplă. Pentru mine nu mi-a fost teamă, ci pentru familie. Eram conştient că o să fiu convocat.

Eu nu am jucat pentru România pentru un transfer, unde să merg la 33 de ani? La Barcelona? A fost un moment de mândrie pentru mine, pentru că am ajuns la naţională. Mulţi nu au această oportunitate, iar eu am avut-o. Le mulţumesc celor de la FRF, lui Mirel Rădoi că au avut încredere în mine.

E preţul pe care îl plăteşti ca persoană publică. Eu mi-am asumat acest preţ. Familia mea a suferit însă mai mult decât mine. Dar nu-mi pare rău şi când o să fiu concovat, o să merg la naţională. Eu sunt român!”, a declarat Mario Camora, conform celor de la Look Sport.

Reprezentanții celor de la CFR Cluj au comentat și ei decizia lui Edi Iordănescu de a-l lăsa pe Camora acasă.

Mario Camora a ajuns în România, la CFR, în iulie 2011. Acesta a bifat pentru feroviari 419 partide, a marcat 10 goluri și a oferit 35 de assist-uri.

Pentru România, a debutat în octombrie 2020 și are până acum 7 selecții.