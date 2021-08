Euforie la Chindia, după prima victorie din sezon: „Am avut încă trei sau patru situaţii clare de gol”

Chindia Târgovişte a învins-o, duminică, pe teren propriu, la Buzău, cu scorul de 1-0, pe Dinamo, în etapa a 4-a a Ligii I. Alb-roșii au ajuns la a doua înfrângere a sezonului.

Formația dâmbovițeană a înregistrat prima victorie

Antrenorul echipei Chindia Târgovişte, Emil Săndoi, şi-a felicitat echipa după victoria obţinută, duminică, la Buzău, scor 1-0, cu Dinamo, în condiţiile în care în tribunele Stadionului Gloria au fost aproximativ 5.000 de fani ai bucureştenilor.

„Băieţii sunt mai euforici. Pentru un antrenor, după cum se derulează meciul, greşeli, cum trebuie să corecteze… nu prea avem noi, antrenorii, timp să ne bucurăm. Astăzi, Dinamo nu a avut niciun şut pe poartă, nu pot să spun că a avut vreo ocazie clară de gol… Greşesc, cred că în prima repriză a avut avut Moldoveanu sau Mihaiu o ocazie, după o respingere greşită a noastră, o reluare din şase sau şapte metri peste poartă. Dar noi am avut încă trei sau patru situaţii clare de gol. Vreau să-i felicit pe băieţi pentru modul în care au stat din punct de vedere defensiv.

Dinamo a schimbat sistemul la pauză, am schimbat şi noi, pe parcursul reprizei a doua. Este ciudat fotbalul. Am fost o echipă pragmatică, care a reuşit să depăşească o presiune pe care galeria lui Dinamo – şi vreau să-i felicit pe această cale… Au fost incredibili. Efectiv, îşi poartă jucătorii spre evoluţii bune. Noi trăim cu impresia lăsată în campionatul trecut, în care s-a jucat fără spectatori. Nu a existat nciodată o presiune a galeriei adverse.

Acum lucrurile s-au schimbat total. Nici noi, în cadrul grupului, cu excepţia a vreo doi jucători, nu avem o experienţă deosebită. Unii dintre ei au un an, un an şi jumătate de primă ligă. Am încercat de fiecare dată ca această presiune care în mod normal ar fi pusă pe echipa oaspete, că noi am fost oaspeţi astăzi, să o transformăm într-o presiune pozitivă pentru noi. Şi asta voi încreca de fiecare dată prin discuţiile pe care le voi avea cu jucătorii mei, pentru că trebuie să ne obşnuim.

Am jucat pe Arena Naţională, cu Rapid, a fost o presiune extraordinară, de asta am şi ratat ocaziile clare pe care le-am avut şi poate de asta am făcut o greşeală cum rar se vede pe terenurile de fotbal, când am luat gol. La CFR, am avut o repriză foarte bună, noi am dominat jocul, mingea a fost în permanenţă la noi, dar a fost de ajuns o fază care să destabilizeze rezultatul şi să ne pierdem din acel moment. Astăzi, s-au întâlnit două echipe relativ asemănătoare, din punct de vedere al jocului pe care îl practică, atât Dinamo, cât şi noi. Spre bucuria mea, astăzi nu am lăsat spaţii adversarului. Dinamo are nişte tineri cu un potenţial fantastic. Dacă vor reuşi să-şi păstreze echipă, în campionatul următor vor avea un cuvânt greu de spus”, a declarat Săndoi, după meci.

