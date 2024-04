Eugen Neagoe a rememorat perioada petrecută la CSU Craiova: „Mi-a sărit lumea în cap!”

Eugen Neagoe o antrenează în prezent pe FC Argeș, formație din Liga 2. Recent, numele tehnicianului a apărut pe lista celor de la CSU Craiova, echipa rămasă fără tehnician de meserie.

Antrenorul piteștenilor a rememorat perioada petrecută în Bănie. Iată ce a avut de spus despre mandatul său la echipa finanțată de către Mihai Rotaru.

„Mi-a sărit lumea în cap!”

„Nu m-am gândit, nu vreau să comentez. N-am comentat nici atunci când am fost demis. Știți cum juca echipa, am avut două, trei sincope, dar în celelalte jocuri am dominat adversarul de la un capăt la altul. Contra FCSB-ului am făcut 1-1, i-am dominat, am avut ocazii mari. La Craiova au recunoscut cu toții că au câștigat cu noroc, din acel fabulos penalty.

Echipa cred că a făcut un playoff foarte bun ca joc, cu excepția celui cu Sepsi. Și fizic stăteam bine, dar asta a fost decizia patronului, am respectat-o. Cred că am rămas în relații bune, normale, nu pot să spun cum procedează alții, că suntem foarte buni prieteni. Cred că ne respectăm. Frați nu avem cum să fim, dar mă respectă, îl respect, așa cum respect toți oamenii care lucrează acolo, n-am avut nimic de împărțit cu nimeni.