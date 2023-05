Eugen Neagoe: „Am dezamăgit publicul”

Eugen Neagoe, antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, consideră că sezonul acesta este unul ratat, atâta vreme cât echipa nu joacă în cupele europene.

„De trei zile tot discut cu echipa, că e important să rămână concentraţi, să nu asculte ce se aude şi ce se vorbeşte în stânga sau dreapta, pentru că Sepsi va veni să joace. Din păcate pentru noi am jucat slab, o seară foarte tristă pentru noi. În această seară totul depindea de noi, doar de noi. Trebuia să rămânem concentraţi şi să câştigăm jocul. Atât! Eu am aflat abia la final de rezultatul de la Cluj.

Am jucat foarte prost, am dezamăgit publicul, dar în fotbal se întâmplă. În fiecare zi am tras un semnal de alarmă. Trei zile am tot spus. Eu am încercat şi am făcut tot ce a depins de mine să rămână concentraţi.

Mă tot întrebaţi în fiecare zi… domnule, să plece ăla… Asta vreţi? A vorbit patronul ceva… ce să mai spun eu. Vă plângeţi că se schimbă antrenorii, voi îi schimbaţi!

Acum se va pleca în vacanţă, ne reunim pe 14 iulie, Vor veni câţiva jucători, trei-patru, dar nu pot să vă spun nume acum. Vor şi pleca jucători, asta este viaţa la fotbal. Atâta timp cât nu suntem în cupele europene, este un an ratat pentru Craiova!”, a declarat Eugen Neagoe.

Echipa Universitatea Craiova a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 0-1, cu formaţia Sepsi Sf Gheorghe, în ultima etapă a play-off-ului din Superligă.