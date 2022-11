Eugen Neagoe, demoralizat după eșecul cu CSU Craiova: „Puţin faţă de aşteptări!” – Reacția tehnicianului clujenilor!

U Cluj a pierdut pe terenul celor de la CSU Craiova (0-1). Eugen Neagoe, tehnicianul ardelenilor, a oferit o primă reacție la finaul partidei.

Mai exact, Neagoe a fost extrem de dezamăgit de prestația elevilor săi. Iată ce a spus despre jocul echipei sale.

„Puţin faţă de aşteptări!”

„Concluziile la final sunt că nu am făcut un joc foarte bun şi am pierdut. Am făcut o greşeală, sunt dezamăgit că am luat gol la acea fază. A fost o fază simplă. Toată echipa a greşit la acea fază, nu numai un jucător. Am făcut o primă repriză modestă, nu a fost ceea ce ne-am dorit. Am avut o ocazie a lui Filip, dar şi la Bic. Oricum, puţin faţă de aşteptări. Am încercat să echilibrăm jocul în a doua repriză, dar nu am reuşit.

Le-am cerut să jucăm foarte avansat, să facem pressing. Am fost forţat de adversari să facem lucrul acesta.

Nu ştiu de ce Chipciu a luat acel galben, o să discut cu el. Nu am planificat nimic, dacă asta vreţi să mă întrebaţi. Toate jocurile sunt dificile, aţi văzut şi ce scoruri sunt. Argeşul are în componenţă jucători valoroşi. Probabil că vor arăta altfel la Cupă, la Cluj”, a declarat Eugen Neagoe. după eșecul cu CSU Craiova.

U Cluj ocupă locul 12, cu 17 puncte.