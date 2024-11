Eugen Neagoe, necruțător după duelul dintre Sepsi și FC Buzău! I-a criticat dur pe elevii săi, după care și-a strigat disperarea: „Să se facă transferuri”!

„Ar trebui să se facă un serial cu noi. Dacă facem asemenea greșeli… Ferraresso a avut mingea la picior și a făcut penalty. A jucat foarte slab, bine, toți au fost modești. Am dus mingea în fața porții, dar nu pot să intru eu pe teren ca să o băgăm în poartă.

L-am luat pe Niczuly la țintă. Dacă atât putem… Pierdem de patru jocuri, dar nu asta e cea mai mare problemă. Trebuie să ne trezim. Nu este absolut nimic pierdut, dar trebuie să ne trezim, să conștientizăm.

Va trebui să se facă transferuri în iarnă. Eu când am venit aici echipa era pe ultimul loc, am avut o reacție bună, dar am revenit tot acolo. Așa nu se poate merge la infinit. Nu i-am jignit, le-am spus realitatea băieților în vestiar. Se pot schimba foarte multe lucruri rapid.

În iarnă trebuie să facem schimbări. Pe Ferraresso trebuia să-l schimb în minutul 15, dar până s-a încălzit Denis Dumitrașcu a trebuit să amânăm schimbarea”, a declarat Eugen Neagoe, la flash-interviuri.