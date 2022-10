Eugen Neagoe recunoaște înfrângerea în fața lui Hagi: „Merită victoria și poziția din clasament, îi felicit!”

U Cluj a fost învinsă de Farul, scor 0-2. Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul clujenilor, a recunoscut superioritatea adversarilor.

„Nu cred că am greșit tactica, dimpotrivă, am făcut ceea ce ne-am propus, să recuperăm mingea în terenul advers. Știam foarte bine ce joacă Viitorul. În prima repriză, cred că am recuperat de 12 ori.

I-am făcut să greșească și să vină mingea la noi, dar nu am știut ce să facem cu ea ca să fim mai periculoși, am pierdut-o cu ușurință. Viitorul a câștigat pe merit pentru că noi am făcut greșeli mari.

Știam ce poate să facă Pitu când are mingea la picior, a intrat foarte ușor acolo, pe piciorul drept, și am primit acel gol. Au fost greșeli mari făcute de noi. Și golul 2 tot dintr-o greșeală, când doi jucători s-au invitat, că dă unul, că dă celălalt, iar până la urmă, cei de la Viitorul le-a furat mingea, au pasat și au dat al doilea gol.

Farul e foarte valoroasă, e meritorie poziția lor din clasament și îi felicit. Noi am făcut un joc modest. Când am avut mingea, trebuia să fim mai periculoși, pentru că Viitorul a avut puține șanse de a marca. Nici noi nu ne-am creat prea multe, dar am fost total neinspirați, absolut nimic nu a mers”, a spus Eugen Neagoe, la Orange Sport.