Eugen Neagoe, supărat pe VAR: ”Dacă așa au hotărât ei!”

Echipele “U” Cluj-Napoca și FC U Craiova 1948 au remizat, 1-1, în al doilea meci al Etapei a 9-a din Superligă.

Echipa ardeleană a avut statut de gazdă, dar are terenul suspendat, așa că meciul s-a jucat la Mediaș. În minutul 9, la o minge trimisă de Ioan Filip, portarul Robert Popa a respins mingea din apropierea liniei porţii, dar arbitrajul video a decis că balonul nu a depăşit linia porţii cu întreaga circumferinţă.

Formația pregătită de Eugen Neagoe a deschis în minutul 29, când mingea șutată de Filip a fost deviată în plasă de Radu Negru printre picioarele propriului portar. Gruparea olteană a egalat în secundele de prelungire ale primei reprize. Gabriel Iancu a executat impecabil o lovitură liberă de la circa 20 de metri, trimițând mingea la vinclu.

Echipa antrenată Eugen Neagoe rămâne fără victorie în acest campionat, adunând 2 puncte în ultimele trei meciuri de campionat.

De partea cealaltă, FC U Craiova 1948 a ajuns la 11 puncte și a depășit în clasament rivala din oraș. Ambele au același golaveraj, +1, dar elevii lui Marius Croitoru au marcat mai multe goluri, 11.

Universitatea are două meciuri mai puțin, partida cu Farul din etapa actuală, care se va juca luni, de la ora 21:30, și restanța cu Chindia, din runda a 6-a, programată pe 29 noiembrie, de la ora 19:00.

La finalul meciului, Eugen Neagoe nu a fost mulțumit de o decizie VAR.

”Nu trebuie să ne mulțumească acest punct. După tot ce s-a întâmplat pe teren, nu are cum să ne mulțumească. Chiar dacă am întâlnit o echipă bună, cu jucători valoroși, cred că în această seară, cred că am făcut o repriză aproape perfectă. I-am ținut pe adversari în pressing, i-am sufocat în terenul lor. Cred că am mai marcat un gol, dar VAR-ul… Cred că pentru noi putea fi validat acel gol.

Dacă așa au hotărât cei din camera VAR, nu mai putem să schimbăm. Nu vreau să devin plictisitor (n.r. cu declarațiile după meciuri despre arbitraj). Vreau să îmi văd de echipa mea, de munca pe care trebuie să o facem împreună și să arătăm așa cum am arătat în prima repriză. Nu le-am dat absolut nicio șansă, dar ne-au dat un gol cu o execuție formidabilă.

I-am felicitat pe băieți, pentru că au făcut un efort formidabil. Am jucat cu aproape aceiași jucători în decurs de o săptămână. Cred că trebuia să avem minimum 3-4 puncte în plus. Îi felicit pe suporterii noștri, pentru că au făcut și ei încă o deplasare. Cred că pleacă mulțumiți, pentru că am arătat bine”, a spus Eugen Neagoe, după meci.