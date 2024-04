Eugen Trică a ținut un monolog după umilința de la Botoșani: ”Plâng! Reveniți-vă, domnilor”

FCU Craiova a suferit un eșec usturător duminică după-amiază, în etapa cu numărul patru din play-out-ul Superligii României, împotriva celor de la FC Botoșani, scor 1-4.

”Un meci de la extaz la agonie. Noi am arătat un fotbal total 60 de minute, echipa adversă nu știu dacă a avut vreo ocazie. Controlezi jocul, ai inițiativă. Apoi, agonia. Am greșit noi după minutul 60, am făcut acel penalty, după care și-au intrat arbitrii în rol. Mă întorc puțin. Două meciuri foarte importante, Iașiul și Botoșaniul. Cei care fac delegările… N-ai cum să-l trimiți la Iași pe Vidican și la VAR pe Iulian Dima. N-ai cum să-i trimiți pe acești arbitri la meciuri foarte importante.

Venim la Botoșani, Iulian Călin la centru, Mladinovici VAR. Nu se poate așa ceva. Ei nu arbitrează. N-am zis nimic după meciul de la Iași, chiar dacă a fost penalty foarte clar. Băieții ăștia nu arbitrează. Știți cine arbitrează? Spectatorii! Spectatorii arbitrează. Dacă la Iași era Hațegan, îl mai întorcea Dima de la VAR pe Hațegan? Niciodată!

Vrem arbitri buni! Pentru că sunt meciuri decisive. Au venit suporteri de la Craiova, plâng! Vrem arbitraj bun, pentru că ei nu arbitrează, arbitrează spectatorii! Dacă zice spectatorul că e aut, tușierul dă aut. Nu se poate așa ceva. Așa arbitraj eu n-am mai văzut de foarte mult timp. Înainte se mai dădea pentru gazde 5-10%. Acum a fost mai mult de 10%.

Echipa asta a arătat foarte bine. Toți antrenorii se vaită de lucrurile astea, dar nu se ia nicio măsură. Arbitrii buni ai noștri care sunt prin Europa League sau prin Champions League, unde sunt? Veniți, că aici sunt meciurile importante. Sunt oameni care investesc foarte mulți bani. Domnul Mititelu investește foarte mulți bani.

Vrem arbitri buni, care știu să arbitreze. Nu Călin, nu Vidican. Reveniți-vă, domnilor! Mulțumesc”, a spus Eugen Trică.