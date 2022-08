Eugen Trică, categoric după egalul cu CSA Steaua: „Am întâlnit azi cea mai bună echipă din Liga 2! Din păcate, nu au drept de promovare!”

Metaloglobus a remizat contra celor de la CSA Steaua (1-1) în cadrul primei etape din noul sezon de Liga 2. Bodișteanu a deschis scorul pentru CSA Steaua chiar înainte de pauză. Oaspeții au egalat în repriza secundă prin golul lui Herea. Trupa lui Daniel Oprița putea obține toate cele 3 puncte, asta dacă Chipirliu îl învingea pe Gavrilaș din penalty.

Eugen Trică, tehnicianul celor de la Metaloglobus, se declară mulțumit cu acest rezultat. Acesta consideră că a întâlnit cea mai bună formație din Liga 2, având doar cuvinte bune la adresa „militarilor”.

„Din păcate, nu au drept de promovare, iar suporterii și jucătorii chiar merită!”

„Am întâlnit azi, din punctul meu de vedere, cea mai bună echipă din Liga 2. Cred că punctul acesta obținut de noi este nemeritat. Steaua și-a creat ocazii, noi am avut o singură ocazie. Per ansamblu, prima repriză a fost sub orice critică pentru noi. Am încercat să-i trezesc la pauză, apoi am marcat repede.

Îmi doresc mult mai mult de la această echipă. Revenirea pe Ghencea a fost foarte frumoasă, am fost și la inaugurarea stadionului. Publicul a fost extraordinar. Din păcate, nu au drept de promovare, iar suporterii și jucătorii chiar merită. Nu știu cine ar trebui să facă ceva.

Atanas a intrat când am reușit să închid jocul foarte bine, nu prea a avut spații. Este un jucător bun, dacă se pregătește cred că va prinde echipa la Steaua. Este foarte talentat. Mi-a fost frică, când a intrat, am zis „tocmai mie să-mi dea gol”. El și-a dorit foarte mult să ajungă la Steaua. Totul depinde de el să se impună, să prindă un tricou de titular.

Ne dorim să jucăm fotbal în fiecare meci și să prindem primele șase locuri, acesta este obiectivul nostru”, a declarat Eugen Trică, după remiza cu CSA Steaua.

Rezumatul video al partidei CSA Steaua-Metaloglobus 1-1: