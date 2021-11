Eugen Trică, critici la adresa lui Adi Mutu şi Flavius Stoican: ,,Nu sunt de acord”

Eugen Trică este noul antrenor al celor de la FC U Craiova 1948, după ce variantele Adi Mutu şi Flavius Stoican nu s-au dovedit a fi cele mai bune soluţii pentru gruparea olteană.

Noul tehnician al oltenilor nu este de acord cu declaraţiile pe care foştii antrenori ai lui FC U Craiova 1948 le făceau, că erau mulţumiţi de atitudinea jucătorilor, însă rezultetele nu erau cele mai bune.

,,În prima zi în care am ajuns le-am transmis un mesaj băieților, ei s-au culcat pe-o ureche, cum că sunt o echipă nou-promovată. Noi suntem o echipă nou-promovată doar pe hârtie. În campionatul nostru doar Mioveni ar fi, care a rămas cu același lot din sezonul trecut din Liga 2.

Am mai văzut niște situații când echipa pierdea meciurile și antrenorii care au fost după mine și înaintea mea spuneau că sunt mulțumiți de atitudinea și dorința jucătorilor.

Nu sunt de acord. Cei care au venit trebuiau să aibă deja atitudine și dorință. Jucătorii s-au pregătiti foarte bine două săptămâni, atmosfera este foarte bună, se implică sută la sută.

Am văzut lucruri bune și mai puțin bune la amicalul cu Steaua. Am făcut analiza video, le-am arătat unde au greșit și am corectat la antrenamente. Sunt montați, stau bine fizic și cei ce vor intra mâine sunt sigur că vor da totul să câștige. Doar victoria mă mulțumește mâine. Cu orice alt rezultat aș fi total nemulțumit, chiar dacă întâlnim campioana și liderul incontestabil.”, a declarat Eugen Trică, în cadrul unei conferinţe de presă.