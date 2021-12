Eugen Trică, dezamăgit: „Clinceniul era echipă de bătut”. Intervenția lui Mititelu Jr.: „A vorbit cu ei în vestiar”

FC U Craiova a fost învinsă de Academica Clinceni, scor 1-2, în etapa a 19-a din Liga 1. Oltenii au ajuns la șase meciuri fără victorie în campionat.

La finalul meciului, Eugen Trică nu își explică modul în care echipa sa poate să conducă, dar să piardă avantajul de pe tabelă.

De asemenea, antrenorul formației din Bănie a declarat că și Adrian Mititelu Jr. a avut o ședință cu jucătorii după eșecul cu echipa care până recent a fost pe ultimul loc în Liga 1.

”Situația devine din ce în ce mai complicată, se agravează cu fiecare meci. Nu înţeleg un lucru. Am marcat primii şi mă gândeam că jucătorii au încredere. Am greşit în lanţ. Şi jucătorii de la Barcelona jucau minge lungă. Nu am ce să le mai spun. Nu se prinde nimic de ei. Nu învăţăm din greşeli şi toată lumea este supărată. Nici eu nu înţeleg. Clinceniul era echipă de bătut.

Dar în momentul de față, atât pot jucătorii, atât e maximul, nu pot să zic mai mult. Eu nu am ce să le zic, a vorbit și patronul în vestiar, Adiță, care e supărat și el, a avut o discuție cu ei în vestiar. Nu ne vine să credem ce se întâmplă. Trebuie să avem o discuție mai aprofundată cu ei de mâinie încolo și să vedem ce este de făcut.

Trebuie să analizăm şi vom vedea ce va fi. Este foarte greu să vinzi clubul Universitatea Craiova. Trebuie să mergem mai departe. Eu zic să ne liniştim puţin şi să avem o discuţie.

Deocamdată toți suntem foarte supărați, atât patronul, cât și toată lumea. O să avem o discuție și vorbim de mâine încolo. Până la urmă, bagheta magică se află la jucători, ei trebuie sa joace să câștige meciuri. Eu am în continuare încredere în ei, dar legat de unii jucători, chiar am o mică dezamăgie, mă așteptam la mai multe de la ei. Au făcut greșeli de copii”, a declarat Eugen Trică la finalul meciului.