Eugen Trică, săgeți la adresa jucătorilor olteni după duelul cu FC Voluntari: ”Dacă își doresc să meargă la Liga 2, să meargă”

FC Voluntari a disputat meciul cu FCU Craiova, terminat la egalitate, scor 0-0, din etapa a șasea a play-out-ului Superligii.

Clubul oltean ocupă penultimul loc, având 19 puncte, iar ilfovenii sunt primii peste linie, la trei lungivi în fața craiovenilor.

Eugen Trică, antrenorul oltenilor, a oferit primele declarații la finalul partidei. El s-a declarat nemulțumit de prestația jucătorilor săi și le-a transmis un mesaj.

”Explicațiile sunt simple. Am început meciul foarte bine, am dominat adversarul, am recuperat foarte repede mingea. Astăzi am dat cu piciorul unei șanse extraordinare. Echipa adversă a jucat în inferioritate numerică, vine pauza, vorbesc cu ei că trebuie să scoatem mingea la margine. Au făcut asta vreo 10 minute, apoi au luat-o cu mingea în zona centrală.

Mai departe vine inteligența jucătorului. Eu dacă le spun ceva la pauză și ei nu respectă, înseamnă că e foarte grav. Ne merităm soarta, eu am avut o discuție și i-am întrebat dacă sunt conștienți de ocazia ratată, practic s-a jucat rămânerea în prima ligă. Dacă își doresc să meargă la Liga 2, să meargă la Liga 2”, a spus Eugen Trică.