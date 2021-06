EURO 2020 | Belgia iese neînvinsă din faza grupelor! Romelu Lukaku&co atacă titlul european

Golurile au fost marcate de Lukas Hradecky (min- 74) în proprie poartă, dar și de Romelu Lukaku (min-81). În minutul 65 al confruntării, atacantul celor de la Inter Milano a mai reușit să puncteze o dată, însă reușita sa a fost anulată prin tehnologia VAR pe motiv de offside.

🇧🇪 Romelu Lukaku has now scored 63 goals for Belgium ⚽️ #EURO2020 pic.twitter.com/tK1hApGK2t

Formația pregătită de Roberto Martinez avea nevoie de un singur punct în partida cu Finlanda pentru a fi sigură de calificarea de pe prima poziție a grupei în următoarea fază a competiției. Belgia este una dintre naționalele cotate cu șanse reale la câștigarea turneului final din acest an.

În celălalt duel al grupei, Danemarca a învins Rusia, scor 4-1, și și-a asigurat prezența în următoare fază a competiției, alături de Belgia.

Clasamentul grupei B

Finlanda (3-5-2): Hradecky – Toivio, Arajuuri, O’Shaugnessy – Raitala, Kamara, Sparv, Lod, Uronen – Pukki, Pohjanpalo.

Antrenor: Markku Kanerva.

🇫🇮🆚🇧🇪 Who are you backing to shine in St Petersburg?#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021