EURO 2020 | Ce veste! Câți suporteri vor putea fi prezenți la finala și semifinalele de pe Wembley

Toate cele trei meciuri sunt programate pe stadionul Wembley, din Londra, iar autoritățile britanice au decis să mărească numărul susținătorilor prezenți în tribune. Conform Sky News, 75% din capacitatea ”templului” englez va putea fi umplut la aceste jocuri, ceea ce înseamnă că un număr de peste 60.000 de suporteriar avea șansa de a urmări live de pe stadion duelurile din ultimele două faze ale Campionatului European.

După ce s-a vehiculat varianta ca Ungaria să găzduiască finala și cele două semifinale în locul stadionului Wembley, vestea că arena din Londra va putea fi ocupată la trei sferturi din capacitatea acesteia, vine cum nu se poate mai bine pentru englezi.

More than 60,000 fans will be permitted to attend the semi-finals and final of EURO 2020 at Wembley Stadium.

The increase to 75% capacity for the semi-finals & final on 6th, 7th & 11th July will see the largest crowds assembled at a sporting event in the UK in over 15 months. pic.twitter.com/bMVD89F9lI

