EURO 2020 | Cum a explicat Low chinul nemților pentru calificarea în optimi: „Ungaria a parcat autobuzul”

Germania a fost la un pas să părăsească turneul final după ce a fost condusă în două rânduri de Ungaria, chiar la Munchen.

Golul care i-a trimis pe nemți în faza eliminatorie a fost reușit de Goretzka, în minutul 84. Low nu a părut în niciun caz tulburat de desfășurarea partidei care putea să aducă o umilință greu de suportat de către fanii Mannschaftului.

„Ungaria a parcat autocarul, cu toţi în spatele mingii, au intrat în fiecare duel. Am comis nişte greşeli şi am oferit prea multe mingi. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple din nou în meciul următor. Nu am găsit suficiente spaţii şi nu am deschis suficiente spaţii în apărarea lor.

A fost o mentalitate excelentă la final, un bun moral şi un bun spirit. Nu am renunţat, nu ne-am pierdut capul după ce am fost conduşi. După ce am marcat al doilea gol egalizator, caracterul şi personalitatea de care a dat dovadă echipa mea au fost perfecte”, a admis selecționerul „panzerelor” după remiza de aseară.

De pe locul 2 în grupa lor, nemții și-au „procurat” o optime de groază, împotriva Angliei. Dacă ar fi învins Ungaria, ar fi terminat pe prima poziție și ar fi întâlnit Elveția.

„Faza grupelor s-a încheiat şi trebuie să ne concentrăm. Acum este mai departe sau afară. Performanţa noastră de până acum nu a fost prea bună. Dar dacă arătăm ce putem, aşa cum am făcut împotriva Portugaliei în perioade lungi, putem fi un adversar puternic. Dacă nu facem asta, putem avea dificultăţi. Nu sunt îngrijorat în privința meciului cu Anglia, este un meci total diferit, îl aşteptăm cu nerbăbdare.

Este o veste minunată să joci la Londra, pe Wembley, împotriva Angliei. Ei joacă acasă, vor să atace, va fi un meci deschis, mai deschis decât a fost în seara asta. Trebuie să îmbunătăţim lucrurile, suntem conştienţi de asta şi trebuie să avem grijă şi să fim atenţi, mai ales la fazele fixe. Nu putem repeta aceleaşi greşeli din nou. Trebuie să facem lucrurile mai bine aici”, a încheiat Low.