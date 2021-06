EURO 2020 | Didier Deschamps, mulţumit de condiţiile de la Bucureşti: ,,Nu ne plângem de absolut nimic”

Didier Deschamps, selecţionerul Franţei, a susţinut o conferinţă de presă înaintea jocului cu Elveţia, partidă ce va fi găzduită de Bucureşti, pe Naţional Arena, de la ora 22:00.

Înaintea acestui joc, Deschamps s-a declarat foarte mulţumit de condiţiile în care el şi elevii săi au fost primiţi la Bucureşti în toată aceastp perioadă.

Declaraţiile lui Deschamps contrazic astfel ceea ce au afirmat francezii înaintea acestui meci, cum că Mbappe & Co sunt nemulţumiţi de condiţiile de cazare.

,,Noi am fost primiţi foarte bine, nu ne plângem de absolut nimic. Nu noi am ales hotelul, UEFA l-a ales, şi pot spune că este foarte frumos, condiţiile sunt foarte bune. Mă bucur să văd atâţia suporteri, din păcate nu am reuşit să facem fotografii cu ei sau să le oferim autografe aşa cum ne-am fi dorit. Stadionul pe care ne-am antrenat ieri (n.r. – Arcul de Triumf) a fost în stare foarte bună, de o calitate înaltă, aşa că nu suntem îngrijoraţi de nimic.

Chiar pot spune că pentru noi a fost mai bine aici decât la Budapesta ca urmare a temperaturii. Chiar dacă sunt temperaturi ridicate şi aici, nu este totuşi la fel de cald ca la Budapesta. Dar revin şi spun că nu pot să mă plâng absolut deloc de condiţiile de la hotel.”, a declarat Deschamps.

Despre meciul cu Elveţia, Deschamps spune că are un respect pentru ceea ce a făcut antrenorul Petkovic, dar i-a pus în gardă şi pe jucătorii săi în privinţa trioului ofensiv Embolo, Seferovic şi Shaqiri.

,,Avem un respect foarte mare pentru echipa naţională a Elveţiei, admir ce a făcut colegul meu Petkovic acolo. Elveţia este pe locul treisprezece în clasamentul FIFA şi nu degeaba se află pe acea poziţie. Are un trio ofensiv format din Embolo, Seferovic şi Shaqiri care creează foarte mult.

Eu cred că acest trio va presa foarte mult, chiar dacă uneori va fi mai retras. Vom vedea cum decurge jocul, iar noi ne vom adapta la adversar. Nu ştiu dacă vor fi mai precauţi cu noi, ce pot să spun este că intenţia noastră este să le creăm probleme şi să câştigăm.

După meciurile din grupă, cel cu Elveţia de mâine este ca o finală, iar singurul obiectiv pentru noi este să ajungem în sferturi. Să ne uităm la Italia, care a lăsat o impresie foarte bună în faza grupelor, dar apoi, în optimile de finală, nu i-a fost deloc uşor. Deşi au avut meciuri dificile, cum a fost cel cu Italia, elveţienii au o echipă foarte bună.Nu le voi spune jucătorilor mei că totul va fi uşor, până la urmă sunt optimi de finală şi toată lumea care ajunge aici dă totul pentru a se califica.”, a mai precizat Deschamps.