EURO 2020 | „Dragonii” i-au ucis pe „ieniceri”! Ramsey a fost eroul Țării Galilor în victoria cu Turcia

Galezii au dominat prima repriză, iar Ramsey i-a exasperat pe fanii britaniilor cu două ratări incredibile. A treia oară, mijlocașul lui Juventus a reușit să fructifice pasa excelentă a lui Bale printre fundașii adverși și a deschis scorul pe arena din Azerbaidjan.

🐉 Ramsey = the first Welsh player to score at 2 consecutive EURO finals 🔥#EURO2020 | #WAL pic.twitter.com/zWfMVtjr97

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021