EURO 2020 | Ionuț Lupescu, suprins de calificarea Elveției: „Lumea se aștepta la mai mult de la Franța”

Ionuţ Lupescu, fostul internațional român este surprins de victoria Elveției în fața Franței din optimile de finală de la EURO 2020.

Fostul component al Generației de Aur, Ionuț Lupescu spune că rezultatul Elveției în sferturile turneului final poate fi considerat o supriză în condițiile în care lumea se aștepta la mai mult din partea campioanei mondiale.

„Este o surpriză Elveţia, deşi are jucători foarte buni. Pentru că toată lumea se aştepta mai mult de la campioana mondială Franţa. Dar aşa e în fotbal atunci când ai curaj, iar elveţienii au dovedit că au curaj. Ei puteau să închidă meciul chiar mai devreme dacă reuşeau să înscrie din penalty. Eu la 3-2 pentru Franţa credeam că elveţienii pot întoarce scorul, însă la 3-1 nu, nu mai credeam. Nu ştiu cum e să rateze Mbappe penalty, depinde de clauza pe care o are în contract.

Elveţia este de mult timp în topul fotbalului, este în primele 10 în Europa de câţiva ani, jucătorii lor evoluează în Bundesliga, în Franţa. Eu în seara asta am fost neutru, nu am ţinut cu nimeni, am fost neutru exact ca Elveţia”a declarat Ionuț Lupescu

Elveția s-a calificat în sferturile de finală ale EURO 2020, după ce a învins reprezentativa Franței, scor 3-3 după timpul regulamentar de joc și 5-4 la loviturile de departajare, luni seară, pe Arena Națională din București, în optimile competiției.

Mbappe a fost singurul care a ratat de la loviturile de departajare, din echipa Franței.