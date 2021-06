EURO 2020 | Mobilizare intensă pentru partida Franța – Elveția! Ce spun francezii despre Arena Națională

Franța va juca contra Elveției, luni, de la ora 22:00, pe Arena Națională, în optimile de finală ale turneului final din acest an!

Francezii au izbutit să termine pe prima poziție în grupa F de la EURO 2020, în fața reprezentativelor din Portugalia, Germania și Ungaria, astfel că au obținut accederea în optimile turneului final. Acum, pentru „Cocoșul Galic” urmează duelul cu Elveția, iar elevii lui Didier Deschamps nu concep altceva decât calificarea în următoarea fază a competiției.

Deși s-au plâns de condițiile din București, francezii au rămas impresionați în momentul în care au pășit pe ce mai mare stadion al României. Jucătorii din Hexagon s-au bucurat de ploaia din Capitală și au postat imediat mai multe fotografii de pe Arena Națională, însoțite de mesajul „Bucuria de a avea puţină ploaie… într-un stadion magnific”.

„Noi am fost primiţi foarte bine, nu ne plângem de absolut nimic. Nu noi am ales hotelul, UEFA l-a ales, şi pot spune că este foarte frumos, condiţiile sunt foarte bune. Mă bucur să văd atâţia suporteri, din păcate nu am reuşit să facem fotografii cu ei sau să le oferim autografe aşa cum ne-am fi dorit. Stadionul pe care ne-am antrenat ieri (n.r. – Arcul de Triumf) a fost în stare foarte bună, de o calitate înaltă, aşa că nu suntem îngrijoraţi de nimic.

Chiar pot spune că pentru noi a fost mai bine aici decât la Budapesta ca urmare a temperaturii. Chiar dacă sunt temperaturi ridicate şi aici, nu este totuşi la fel de cald ca la Budapesta. Dar revin şi spun că nu pot să mă plâng absolut deloc de condiţiile de la hotel”, a spus Didier Deschamps, la conferința de presă, potrivit Agerpres.

Aflată la ultima partidă pe care o va găzdui la EURO 2020, România vrea să impresioneze din punct de vedere al ordinii și siguranței. Concret, potrivit ultimelor informații, aproximativ 2000 de jandarmi, polițiști și pompieri vor lua parte la duelul de mâine seară.

De asemenea, în zona stadionului, așa cum s-a întâmplat și la duelurile din faza grupelor de la Campionatul European, un elicopter va survola în permanență, iar un altul, de tip SMURD, va asigura perimetrul din punct de vedere medical, anunță Agerpres.