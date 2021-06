EURO 2020 | Olanda schimbă antrenorul! Obiectivul ratat cu Frank de Boer

Fostul internaţional olandez avea contract până la finalul lui 2022. Obiectivul la turneul final era cel puţin calificarea în sferturile de finală. Cum batavii au ieşit în optimi, după 0-2 cu Cehia, De Boer a acceptat rezilierea contractului cu federaţia olandeză.

„Am luat decizia să nu mai continui la echipa națională. Obiectivul nu a fost atins, este clar. Când am fost contactat pentru a deveni selecționerul Olandei în 2020, m-am gândit că este o onoare și o provocare, dar eram conștient că presiunea de pe umerii mei va crește după eliminarea de la EURO.

Nu ar fi fost un lucru benefic, nici pentru mine, nici pentru echipă, mai ales că ne aflăm în preliminariile Campionatului Mondial. Le mulțumesc tuturor fanilor și jucătorilor”, a transmis Frank de Boer.

În meciul cu Cehia din optimi, Olanda nu a trimis niciun şut pe spaţiul porţii adverse, contraperformanţă înregistrată ultima oară în 1980!

BREAKING: Frank de Boer has been sacked by the Netherlands after last 16 #EURO2020 exit pic.twitter.com/UieVwAFvGv

