EURO 2020 | Roger Federer, mândru de parcursul Elveției la turneul final: „Ați luptat incredibil!”

Elveția a fost de departe surpriza de la EURO 2020, iar evoluțiile lui Xhaka&co nu au fost trecute cu vederea. După ce au izbutit să se califice de pe locul al treilea din grupa A a competiției, alături de Italia și Țara Galilor, elvețienii au eliminat mai apoi Franța, una dintre marile favorite ale întrecerii, și a fost foarte aproape să scoată din ecuație și Spania.

În ciuda faptului că au fost trimiși acasă, fotbaliștii Elveției sunt considerați adevărați eroi pentru țara lor. Roger Federer, fostul lider mondial în tenisul masculin, a ținut să îi felicite pe conaționalii săi și a mărturisit că a rămas impresionat de parcursul acestora. Ulterior, Federer a dezvăluit că așteaptă cu nerăbdare Cupa Mondială și speră ca elevii lui Petkovici să surprindă din nou.

„Mulțumesc, Elveția! Sommer a fost extraodinar. Băieți, vă mulțumesc. Ați luptat incredibil. Abia aștept Cupa Mondială. Succes Spaniei! A jucat foarte bine”, a scris Roger Federer, pe contul oficial de Twitter.

Danke 🇨🇭, It’s been an amazing Sommer 🙌🏼 guys,

thank you 🙏🏼, great effort, can’t wait for the World Cup ⚽️. Great playing Spain 🇪🇸 and good luck.

Kopf hoch Jungs.

Traum gsi mit euch die EM

— Roger Federer (@rogerfederer) July 2, 2021