EURO 2020 | Țara Galilor – Danemarca. Cine e prima echipă calificată în sferturile de finală ale Campionatului European

În debutul partidei, cei doi căpitani ai echipelor, Gareth Bale și Simon Kjaer au prezentat un tricou înrămat, cu numele lui Eriksen.

Galezii au avut primele ocazii ale partidei. În minutele 10 și 18, Bale, respectiv James și-au încercat norocul, dar fără succes pe tabela de marcaj.

Cei care au deschis scorul au fost danezii. În minutul 27, Dolberg a marcat cu un șut la colțul lung, din marginea careului.

Până la pauză, danezii au avut cele mai mari ocazii de gol. În minutul 32, Dolberg a deviat pe poarta adversă, dar mingea a fost reținută de portarul galez. În prelungirile primei reprize, Maehle a șutat pe lână poartă.

⏸️ HALF-TIME ⏸️

🇩🇰 Dolberg fires Denmark in front

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Bale with Wales' best chance so far

Who's scoring next? 🤔#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021