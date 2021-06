EURO 2020 | VIDEO | Anglia, în sferturi! Sterling şi Kane au adus victoria cu Germania

Anglia este în sferturile de finală la EURO 2020! Pe Wembley, Sterling şi Harry Kane au marcat golurile victoriei în faţa rivalei istorice, Germania.

Anglia şi Germania s-au întâlnit pentru a 33-a oară într-unul din cele mai interesante meciuri ale optimilor de la EURO 2020. Înaintea duelului de pe Wembley, ambele echipe aveau câte 13 victorii în întâlnirile directe ale uneia dintre cele mai intense rivalităţi din fotbalul european.

Faţă de partidele din grupă, Gareth Southgate a schimbat sistemul de joc al Angliei. Gazdele de pe Wembley au început meciul într-o aşezare mai prudentă, cu trei fundaşi centrali.

Joachim Low a răspuns tot cu o aşezare cu trei fundaşi centrali. Germania a început cu un 3-4-2-1, în care Havertz şi Muller au ocupat poziţiile din spatele vârfului Werner.

🇩🇪 Main man in this Germany side is _____@DFB_Team_EN | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Prima repriză a adus puţine momente importante în cele două careuri. Sterling l-a pus la încercare pe Neuer cu un şut din marginea careului, iar Werner şi-a încercat norocul tot din afara careului la poarta Angliei. Finalul primei părţi i-a adus lui Harry Kane şansa golului. Hummels i-a suflat însă mingea atacantului care reuşise să îl dribleze chiar şi pe Neuer după ce s-a trezit cu mingea în faţa porţii dintr-o deviere norocoasă.

Harry Kane almost scored but spectacular clearance by Hummels Watch England vs Germany live https://t.co/gPRBk7Rkdn pic.twitter.com/cqCV2bBxdw — viprow (@prostream7) June 29, 2021

Repriza a doua a început cu parada excelentă a lui Pickford la voleul lui Kai Havertz din marginea careului. Anglia a dat lovitura cu un sfert de oră înainte de final. Sterling a deblocat tabela pe Wembley.

Harry Kane a dat lovitura de graţie în minutul 86. Golgeterul englez şi-a trecut în cont primul gol la EURO după centrarea de manual venită de la Jack Grealish.

S-a terminat 2-0 pentru Anglia, care va întâlni în sferturi învingătoarea duelului dintre Suedia şi Ucraina.