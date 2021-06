EURO 2020 VIDEO | Luis Suarez e istorie! Cine l-a urmat și și-a mușcat adversarul în Franța – Germania

Ceea ce trebuia să fie un festin ofensiv s-a încheiat doar 1-0, diferența fiind făcută de un autogol al lui Hummels, cu care naționala lui Deschamps se clasează pe locul doi, în spatele Portugaliei, în Grupa F, după prima etapă.

Dacă nu a fost o ploaie de goluri, atunci meciul a ținut să rămână în memoria colectivă a microbiștilor cu un episod bizar, mai puțin întâlnit pe terenul de fotbal, dar care să fie unul cu repetiție.

Adversari în Premier League, Rudiger, fundașul lui Low, îi ia la piept pe Pogba și pare că îl mușcă de spate pe ”șesarul” francez. Mijlocașul lui Manchester United protestează și se plânge arbitrului, dar acesta nu intervine.

Did Rudiger really just try bite Pogba's back? 😭 pic.twitter.com/DRJMIr7jfM

— Cenk (@CenkCOYS) June 15, 2021