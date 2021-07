EURO 2020 | VIDEO | Show în avionul Italiei, după calificarea în semifinale! Cui i-au dedicat jucătorii victoria

Formația pregătită de Roberto Mancini merge mai departe în penultima fază a competiției și va întâlni Spania, care a izbutit să treacă și ea de Elveția, după loviturile de departajare. Duelul dintre cele două reprezentative se anunță unul extrem de disputat, ținând cont că atât Italia, cât și „Furia Roja” sunt printre naționalele favorite la câștigarea EURO 2020.

Până atunci însă, jucătorii Italiei au sărbătorit succesul cu Belgia chiar în avionul cu care se deplasau la Londra, acolo unde va avea loc meciul cu echipa lui Luis Enrique. Aceștia i-au scandat minute în șir numele colegului lor, Leonardo Spinazzola, care s-a accidentat grav în duelul de aseară. Fundașul a părăsit în lacrimi terenul, iar primul diagnostic a fost unul crunt, ruptură a tendonului lui Ahile.

Italian national team chanting for Leonardo Spinazzola on the plane tonight after he broke his Achilles tendon tonight. Amazing video from @Vivo_Azzurro. 🇮🇹💙 #Italia #Spinazzola pic.twitter.com/HY8dnPD6w8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2021