EURO 2024. Portughezii, după ce au tremurat până în prelungirile meciului cu Cehia: „Un meci foarte bun”

Spaniolul Roberto Martinez, selecţionerul echipei Portugaliei, a afirmat că lusitanii au făcut „un meci foarte bun”, în ciuda dificultăţilor întâmpinate pentru a învinge Cehia (2-1), marţi seara, la Leipzig, într-un meci din Grupa F a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, găzduit de Germania, informează AFP.

„Am avut 70 la sută posesie, i-am obligat să se apere prin acţiunile noastre. Iar jucătorii intraţi de pe bancă au arătat că avem multe opţiuni şi o echipă foarte competitivă”, a explicat Roberto Martinez.

„Din punct de vedere tehnic, am făcut un meci foarte bun. Au fost 13 cornere la zero, opt şuturi pe poartă la unul. Am controlat meciul şi nu i-am lăsat pe cehi să profite de golul lor”, a adăugat el.

„Ce-mi place cel mai mult este că am fost o echipă. Am rămas disciplinaţi când am fost conduşi cu 1-0. Am fi putut juca individual, dar nu am făcut-o. Am rămas o echipă”, a mai spus selecţionerul Portugaliei.

„Am arătat valoare şi forţa jucătorilor noştri. Trebuie să le mulţumesc şi fanilor, ambianţei pe care au creat-o şi care ne-a ajutat cu adevărat”, a conchis acesta.

Selecţionata Portugaliei a învins dramatic echipa Cehiei, cu scorul de 2-1 (0-0), marţi seara, pe Leipzig Stadium, într-un meci din Grupa F a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, găzduit de Germania.

Lusitanii, consideraţi printre favoriţii la titlu, au fost conduşi prin golul lui Lukas Provod (62), dar au egalat repede, graţie autogolului lui Robin Hranac (69), marcând golul victoriei in extremis, prin Francisco Conceicao (90+2).

În următorul meci din grupă, sâmbătă 22 iunie, Portugalia va întâlni Turcia (Dortmund, 19:00).