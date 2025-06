Evo ko je kompanija koja je preuzela MaxBet: Prihodi u milijardama, 8 000 radnika

Jelena Arsić se pridružila kompaniji MaxBet u oktobru 2024. Isplata sredstava dostupna je putem tri različite metode, a to su na tekući račun, preko Pošte i PaySpot menjačnica. Isplata je uglavnom brza, a minimala i maksimalna isplata zavisi od metode koju koristite. Funkcionalnost TopBet mobilnih aplikacija je izuzetno dobra, prilagođena je potrebama korisnika i omogućava laku navigaciju i brz pristup svim važnim funkcijama. Što se tiče brzine i stabilnosti platforme, Top Bet se ističe po pouzdanosti i brzini u radu, što doprinosi ugodnom iskustvu korisnika tokom korišćenja platforme. Top Bet omogućava uplatu depozita na objektima Moj Kiosk širom Srbije.

MaxBet promocije za sve članove

Generalno, po pitanju kvota, srpske kladionice, nisu među onima koje će koristiti profesionalni igrači, pa je tako i Max Bet kladionica za prosečne igrače.

Sa 18 godina profesionalnog iskustva u oblastima investicionih ulaganja, analize, računovodstva, revizije, finansijskog kontrolinga, kao i spajanja i akvizicija, Branislav je dokazni stručnjak u finansijskom sektoru.

Max bet je osnovan u Trgovinskom sudu u Zrenjaninu 2000.

Godine i trenutno obavlja funkciju Direktora komercijalnih poslova.

Godine, izvršena je statusna promena i Beo imperi je pripojen Balkan Bet, koji je likvidiran, da bi onda početkom 2023.

Tu smo da je obezbedimo, uz uslugu brze i jednostavne uplate bet depozita na vaš online korisnički nalog.

Kao jedna od top 5 kladionica u Srbiji, MaxBet online kladionica nudi solidne kvote. Zbog malog srpskog tržišta, kvote su u rangu sa većinom ostalih kladionica koje posluju na našem tržištu. Generalno, po pitanju kvota, srpske kladionice, nisu među onima koje će koristiti profesionalni igrači, pa je tako i Max Bet kladionica za prosečne igrače. Zahvaljujući visokoj responzivnosti veb stranice Top Bet online klađenje predstavlja sjajno iskustvo za igrače. Veb top bet registracija stranica će se pravilno, i što je još važnije, brzo učitati i prilagoditi formatu ekrana uređaja koji igrači koriste.

Znajući koliku je popularnost steklo uživo klađenje kako u svetu, tako i kod nas, bili smo posebno zainteresovani da vidimo kakvu i koliko kvalitetnu platformu ima Top Bet kladionica. Što se izblega i funkcionalnosti tiče, moramo reći da smo bili zadovoljni. Platforma je laka za korišćenje, pregledna i logična, pa je korišćenje iste vrlo jednostavno. Naš sajt koristi kolačiće koji služe da poboljšaju vaše korisničko iskustvo, analiziraju posete sajtu na sajtu i prikazuju adekvatne reklame odabranoj publici.

Dakle, home page MaxBet kladionice jeste popunjen raznim detaljima, ali to je iz razloga kako bi vam bila olakšana navigacija na samom sajtu. Naš tim iskusnih eksperata u klađenju detaljno je testirao sve funkcionalnosti MaxBet naloga i u ovom tekstu možete pročitati naša zapažanja. Koji su to razlozi zbog kojih se Max Bet izdvaja u odnosu na ostale online kladionice u Srbiji. Za razliku od dobrog dela konkurencije TopBet kladionica nudi klađenje na MMA i to uz mogućnost pogađanja broja rundi mimo klasičnih “1 x 2” tipova. Osim toga moći će se kladiti na mečeve raznih borilačkih promocija poput UFC, KSW i PFL.

Univer je takođe otporan na vlagu i promene temperature, što ga čini idealnim za dečije sobe. Top Bet RS je legalna i licencirana sportska kladionica. Oni posluju pod licencom Republike Srbije, što znači da svi građani Srbije bez ikakvih problema mogu da se registruju i legalno igraju sportsko klađenje u Top Bet sportskoj kladionici. U gornjem desnom uglu početne stranice se nalazi dugme za registraciju i kada akotivitare istu automatski se otvara prozor za registraciju, kao što možete videti na slici.

Iako ima silne brendove u svojoj “lepezi”, daleko najveće prihode ostvaruju na svojim osnovnim tržištima, a to su Sjedinjene Američke Države, Australija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska. Deonice kompanije se i listiraju na evropskim berzama, a nalazi se i na indeksima Euro Stoxx 50 i FTSE 100. Flutter je, zajedno sa uspostavljanjem operacija u SAD, podneo zahtev za listiranje na američkim berzama, a uključenje na američko tržište kapitala očekuje se 2024.

Prava istina je da ih u Beogradu ima 806, od čega 674 kladionica i 132 automat kluba“.

Kada uporedimo bilo koju sportsku kladionicu koja posluje na teritoriji Srbije, jasno je da su u velikom zaostatku u odonsu na druge evropske sportske kladionice.

Ovaj meč bi mogao da bude prekretnica i da stvari krenu na bolje.

Tokom ovog leta pružio je sjajne partije u dresu reprezentacije Brazila, što je dodatno promovisalo drugim klubovima. Ukoliko se pisanje španskog portala ispostavi tačno, Kevin Panter će dobije društvo u vidu doskorašnjeg saigrača. Brajton je jedno od najvećih iznenađenja u Premijer ligi ove sezone i zauzima visoku četvrtu poziciju sa samo dva boda manje od današnjeg protivnika. Predlog za klađenje je na pobedu Mančestera uz dva do četiri gola. Godine u vlasištvo ulazi austrijski partner sa udelom od 70 odsto. Godinu su završili sa neto profitom od 273,2 miliona dinara.

Ima firme na Malti, u Keniji, Bosni i Hercegodini, Severnoj Makedoniji. Većinski vlasnici su Jadranka Stepanović koja poseduje 40,78 odsto udela i Dejan Čakajac sa udelom od 38,345 odsto. Među preostalim vlasnicima, 31 fizičko lice ima vlasnički udeo između 0,07% i 1,75%, dok jedino pravno lice među manjinskim vlasnicima poseduje 2,44 odsto.

Karijeru je gradila u industriji telekomunikacija, digitalnog bankarstva, FMCG-a, bezbednosnih i HR rešenja, gde je vodila strateške HR inicijative i upravljala kompleksnim organizacionim promenama. Branislav Lončar pridružio se kompaniji MaxBet u maju 2024. Da, aplikacija je dostupna za sve Android, iOS i Huawei urađeje, a instaliranje je veoma jednostavno i brzo.

Kako da aktiviram MaxBet bonus dobrodošlice uz promo kod?

Prvi utisak kada posetite sajt kladionice MaxBet mogao bi da bude da je sve na neki način zbijeno. Međutim, prvi utisak često vara, a u ovom slučaju to se dešava iz razloga što možda boje koje se koriste na samom sajtu ne odaju utisak dobro organizovanog sajta. Koriste se jake boje i iz tog razloga ceo utisak koji korisnici imaju jeste da je sve malo neprofesionalno.

U gornjem desnom uglu početne stranice se nalazi dugme za registraciju i kada akotivitare istu automatski se otvara prozor za registraciju, kao što možete videti na slici.

Spremite se i dobro zagrejte fotelju, pošto je ovog vikenda ponuda utakmica sjajna.

Prijava, odnosno registracija se obavlja veoma brzo i lako.

Cashback ili Top Bet povrat novca je nešto sasvim očekivano od ovog kladioničara, a među najvažnijim aspektima klađenja za mnoge.

MozzartBet to svakako jeste, ali da li su igrači zadovoljni funkcionalnostima ove kladionice.

Bez obziru, običnog posetioca od nekoga ko poseduje Top Bet online nalog deli svega nekoliko krajnje jednostavnih koraka koje ćemo predstaviti u nastavku.

Upisali su neto dobit od oko 18,4 miliona dinara, dok su godinu pre premašili 100 miliona dinara.

Krevet je prošao sve potrebne testove i sertifikacije, što garantuje da je potpuno bezbedan za upotrebu. Tu smo da je obezbedimo, uz uslugu brze i jednostavne uplate bet depozita na vaš online korisnički nalog. Partneri sa kojima sarađujemo su Max Bet, Soccer Bet, Pinn Bet, Admiral Bet, Merkur Xtip, Mozzart Bet, Balkan Bet, Brazil Bet, Oktagon Bet i BetOle.

Tu je već napravljen veliki pomak za ovih šest meseci, imali smo situaciju da dvoje Partizanove dece imaju ugovore. PSŽ ne može da računa na 7 pozitivnih igrača na korona virus, među kojima su i najveće zvezde (Nejmar, Embape, Ikardi, Kejlor Navas, Di Marija, Markinjos i Paredes), pa ovo značajno povećava šanse njihovom najvećem rivalu. Na kraju godine su zapošljavali 1.113 radnika, držali 2.435 automata za priređivanje posebnih igara na sreću i 317 uplatno – isplatnih mesta. Ukoliko želite da otvorite Max Bet nalog, to ćete veoma brzo učiniti u svega nekoliko koraka. Potrebno je samo da kliknete na dugme registracija u gornjem desnom uglu i popunite polja za registraciju naloga. Nakon toga, vaše uživanje u online klađenju može da počne.

Naime, sama stranica se nalazi na sigurnoj konekciji, što je odmah bio dobar znak. Osim toga, kompanija koristi SSL enkripciju koja je po našim merilima jedna od boljih na regionalnom tržištu, moderna i redovno ažurirana. Ova SSL enkripcija štiti kako personalne podatke, tako i finansijske sredfstva igrača dok se nalaze na stranici Top Bet RS. U današnje vreme sve više sportskih kladionica ide ka tome da maksimalno pojednostavi proces registracije, kako bi igrači proveli što manje vremena u tom segmentu.

Od deset najvećih, mereno po prihodima, pet priređivača igara na sreću u 2023. Godini je imalo pad profita, ali je i najmanja dobit u ovom kružoku premašila milionski iznos. Mozzart kladionica – Svakako ste već sigurno čuli za jednu od najvećih online kladionica u Srbiji. MozzartBet to svakako jeste, ali da li su igrači zadovoljni funkcionalnostima ove kladionice.

Top Bet Bonusi i Promocije

Pročitajte kako je naš tim eksperata ocenio ovu kladionicu u poseboj recenziji Mozzart online kladionice. Kao primer uspešnog razvoja, MaxBet je postao predvodnik promena, transformišući se iz lokalnog lidera u globalnog igrača u industriji igara na sreću. U odnosu na konkurenciju ova, iako relativno nova kladionica na tržištu, uložila je veliki napor u svoju funkcionalnost uključujući i jednostavan proces registracije. Top Bet registracija jedna je od jednostavnijih iako ne odstupa mnogo od opšte poznatih detalja kao što su prikupljanje osnovnih podataka korisnika.

Ono što sigurno znamo je da ga možete dobiti brzo i jednostavno klikom na dugme za preuzimanje bonusa na ovoj stranici. Iz prostog razloga jer je to dogovor koji imamo sa MaxBet kladionicom, našim dugogodišnjim partnerom. Na ovaj način Max Bet cash back je samo na par klikova od vas. Što se tiče pokrivenosti, iako je među mlađim kladionicama u Srbiji, Top Bet ponuda je prilično kvalitetna i ne sastoji se samo od popularnih sportova poput fudbala, košarke i hokeja. Tu su i manje poznati sportovi poput MMA, pikada ili snukera. Kada sumiramo sve, zaključujemo da Top Bet sportska kladionica nastoji pružiti vrhunsku odnosno “top” usluge i zadovoljstvo svima onim igračima koji se odluče njima dati poverenje.