EXCLUSIV | Adrian Falub a explicat decizia de a antrena în Liga a 3-a: “Nici eu nu știu de ce am ales”

Adrian Falub a fost instalat pe banca tehnică a echipei Gloria Bistrița Năsăud, la începutul săptămânii.

De-a lungul carierei, tehnicianul în vârstă de 50 de ani a pregătit echipe precum Academica Clinceni, CSM Reșița, U Cluj, Concordia Chiajna, UTA, ASA Târgu Mureș, Unirea Alba Iulia sau Sportul.

Adrian Falub a explicat de ce a ales s-o antreneze pe Gloria Bistrița. Gruparea ardeleană înființată în 2018 încă nu deține palmaresul clubului care a cunoscut gloria pe timpul lui Jean Pădureanu.

“Eu întotdeauna am fost un antrenor atipic, așa. Nu am făcut întotdeauna alegeri foarte bune. De exemplu am ales s-o antrenez pe ‘U’ Cluj când era în faliment. Era mai rău decât Mediașul. Am avut de pierdut, dar am făcut alegeri și cu sufletul, pentru că eu am pasiune și entuziasm. Eu când nu am entuziasm nu pot să lucrez. Cei care mă cunosc știu lucrul ăsta. Am găsit la Bistrița niște oameni care își doresc foarte mult să readucă echipa acolo unde a fost.

Cei de aici au resurse, au pasiune, m-au convins și am acceptat.

Nu știu din ce cauză să vă spun sincer, dar am simțit pasiune și entuziasm ca și cum aș începe să antrenez din nou pentru că, normal, n-ar fi trebuit să merg. Dacă iau lucrurile așa nici n-ar fi trebuit să mă gândesc să merg la Bistrița dar eu sunt atipic. Nimic nu e logic în alegerea mea, nici bani nici condiții, nimic, dar am ales pentru că am găsit entuziasm și niște oameni care-și doresc foarte mult. Am redescoperit plăcerea de a antrena, să fiu sincer. Cred că în cel mai scurt timp se va recâștiga palmaresul. Nu pot să spun că am fost iubitorul Gloriei Bistrița de mic, dar am respectat foarte mult clubul ăsta și oamenii de aici. Un om precum Jean Pădureanu rar se naște. A fost un om deosebit.

Sper să fie o alegere bună, pentru că dacă aș reuși să duc echipa în Liga a 2-a sau în Liga 1 ar fi, pentru mine, extraordinar”, a declarat Adrian Falub la emisiunea Unu la 1, moderată de Claudiu Giurgea, la Realitatea Sportivă HD.

Gloria Bistrița Năsăud ocupă locul 5 în Seria a 9-a a Ligii 3 după 15 etape, cu 17 puncte, fiind la șapte puncte în spatele celor de la Viitorul Cluj, clasata pe locul 4, ultimul care duce în play-off. Lider este CS Hunedoara, cu 43 de puncte. Falub a evoluat ca jucător pentru Gloria Bistrița în anii ’90.