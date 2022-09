EXCLUSIV: Adrian Mititelu a recunoscut ce salariu i-a oferit Becali lui Bauza

Adrian Mititelu a fost invitat special la Realitatea Sportivă. Gigi Becali îl dorește pe Juan Bauza de la FC U Craiova, dar Adrian Mititelu spune că fotbalistul nu va pleca, cel puțin până vara viitoare. Omul de afaceri a dezvăluit ce sumă i-a oferit Becali fotbalistului.

”Bauza a fost o mare pierdere pentru noi. Fără el am pierdut vreo 6-7 puncte. A fost un șoc lipsa lui. Nu am fost pregătiți să jucăm fără el, dar intram în mână și fără el. Greu ne bate cineva cu el pe teren. Este jucătorul care face diferența, prin modul lui de a se manifesta își creează cel puțin 3-4 ocazii. Bauza nu pleacă până vara viitoare.

În plus, Bauza e atât de bun încât nu poate fi cumpărat în România. Clauza apărută în presă e o prostie. Nu mai poate juca în România, e prea bun pentru campionatul nostru. Are deja oferte. Dacă nu se accidenta, pleca. Aveam oferta mare de tot de afară, dar nici eu nu eram dispus să-l vând. La noi are 200.000 pe an, de ce ar pleca pe 250.00 la FCSB?

Când l-am dat pe Compagno m-am gândit că acel milion și jumătate mă ajută mult. Am cerut atâția bani cu gandul că nu îmi dă banii aștia. Aveam nevoie de bani pentru a continua investiția la bază, plus că și pentru el e mai bine acolo să ajungă unde își doreste.

Important e ca Becali să aibă rabdare cu el și să îl lase în pace. Și să vedeți că anul ăsta dă 18 goluri. Cel puțin!”, a declarat Adrian Mititelu la Realitatea Sportivă.