EXCLUSIV | Ambiții mari pentru revelația Ligii 1: „Vom juca fiecare meci la victorie în noul sezon!”

Noul sezon de Liga 1 se anunță unul foarte spectaculos, mai ales după promovarea celor de la FC U Craiova și Rapid, dar și după planurile mărețe puse de cale de Gică Hagi la Farul Constanța, după fuziunea cu Viitorul!

Cu doar două săptămâni înainte de startul noii ediții de campionat, cluburile din România pun la cale ultimele detalii, astfel încât totul să fie pregătit pentru primele ciocniri. Una dintre formațiile care promit spectacol în noua stagiune de Liga 1 este Sepsi, care a reușit să termine pe locul 4 sezonul precedent și să obțină pentru prima dată în istorie calificarea în cupele europene.

Cornel Șfaițer, președintele clubului, a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre planurile echipei sale pentru noul sezon. Oficialul covănenilor a dezvăluit că elevii lui Leo Grozavu sunt gata pentru un sezon cel puțin la fel de bun ca și cel precedent și a mărturisit că în ciuda faptului că este extrem de greu, Sepsi nu exclude chiar cucerirea titlului la finalul următoarei ediții de campionat.

„Vom juca primul meci din cupele europene pe vechiul stadion, urmând ca din luna august să ne mutăm pe noua arenă. Suntem o comunitate aici la Sf. Gheorghe de aproximativ 50.000 de locuitori şi cred că este foarte bine pentru oraş ceea ce s-a făcut în aceşti ani. Suntem echipa care a obţinut puncte cu primele clasate din Liga 1, iar acest lucru spune multe. Începând din sezonul următor vom juca şi pe noul stadion şi vrem să avem cel puţin acelaşi parcurs ca şi în ultimul campionat. La titlu nu ne gândim. Este prea mult în momentul de faţă.

Obiectivul nostru a fost clasarea pe locul 4 şi uitaţi că am reuşit. Am fost aproape să prindem şi poziţia a 3-a, deci totul este posibil. Am mai avut echipe care au produs surpriza şi aici mă gândesc la Viitorul, Astra, însă trebuie să fim realişti, este foarte greu. Noi vom juca fiecare meci la victorie şi la final vom vedea unde ne situăm. Dar, principala ţintă a noastră este calificarea în play-off şi în sezonul următor, urmând ca mai apoi să vedem ce se poate întâmpla!” a spus Cornel Șfaițer, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.