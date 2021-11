EXCLUSIV | Anamaria Prodan, avertisment clar pentru Dennis Man: ”Nu știți cu cine stați de vorbă? Cine a ieșit din contract, să-l plătească”

Dennis Man s-a transferat la începutul anului de la FCSB la Parma, pentru suma de 13 milioane de euro. Deține recordul de cel mai scump fotbalist care pleacă din Liga 1.

La momentul respectiv, internaționalul român era sub contract cu agentul Anamaria Prodan, pe care a decis să-l încheie și să fie reprezentat de firma fraților Becali. Aceasta a intermediat mutarea jucătorului în Italia, iar impresara a deschis un proces împotriva atacantului de 23 de ani.

Anamaria Prodan, a oferit, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă, detalii despre situația în care se află respectivul proces, dar a dezvăluit și de ce l-a intentat.

”Mergem mai departe. Avem atât de multe proiecte legate de postul nostru de televiziune încât nu mai am timp liber să sun în fiecare zi la avocat. E treaba lor, sunt plătiți să facă chestia asta, să câștige procesele, am cei mai buni avocați de pe piață în momentul acesta. Am încredere oarbă, nu mă uit, nu verific. Ei știu cel mai bine, este meseria lor.

Am contracte foarte bine făcute. Cine a ieșit din contract, înseamnă că își permite să-l plătească. Dacă îți permiți să plătești doi manageri, nu e niciun fel de problemă. Dacă nu, ei să denunțe contractul, iar eu să stau acasă, să dorm și să-mi vină non-stop 10%, anual, în cont. E foarte bine. Când semnăm un contract, îl semnăm, ne asumăm, avem clauze în oglindă. Că așa pot să spun și eu ‘nu mai vreau, am băgat banii aiurea în jucătorul respectiv, îi pierd, plec’. Păi nu am cum, că mă dă el în judecată dacă rup contractul.

Știi cum am stat eu așa și am fost fată bună. Românul, în fotbal, cu cât ești mai al dracu, cu atât te iubesc și te respectă mai tare. Cu cât ești mai bun, cu atât te lovesc mai tare și li se pare că ești prost. De asta am avut acum răbufnirea asta. Voi nu știți cu cine stați de vorbă? Ați uitat? De aia am avut reacția aia, ca să-i trezesc puțin”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Realitatea Sportivă.