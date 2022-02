EXCLUSIV | Anamaria Prodan îl pune la zid pe Laurenţiu Reghecampf: ,,Niciodată nu ai voie să faci transferuri din conturile familiei în conturile amantei!”

Anamaria Prodan, cunoscută impresără de fotbalişti, nu îl menajează pe Larenţiu Reghecampf. Aceasta spune că antrenorul celor de la CS U Craiova nu avea niciodată dreptul să transfere bani din conturile familiei în contul actualei concubine.

Femeia de afaceri spune că familia trebuia prima să fie asigurată, iar tehnicianul să nu îi uite pe cei patru copii. Anamaria Prodan a dezvăluit şi cum încerca să îi ia apărarea antrenorului din Bănie când a fost surprins în diferite ipostaze alături de femei în timpuel liber.

,,Familia te-a construit piesă cu piesă. Ai copii, Încă eşti însurat, ai două fete, un băiat, şi înca un baiat de 13 ani. Fetele noastre că nu sunt ale tale. Fetele astea merg în oraş. Dacă fetele zic: ,,Tati, opreşte-te, fetele astea de oraş, ajungi ultimul la ele, au un tarif.” Nu poţi să te arunci în cap. Când a plecat cu Rolls-ul de acasă şi amanta trage de uşa de la Rolls, şi apari în ziar. Şi eu zic: ,,Nu este soţul meu. Nu e bărbatul meu, e acasă, face grătar.

Eu am spus că nu este sotul meu, că seamănă din profil. Era o nebunie mondială, tot fotbalul mă suna, imi ziceau că lumea mă ia deja de nebună. Mă certam, ziceam că soţul este aici, că am făcut ziua copilului. Să nu înţelegi cât am vrut să te ajut. După aşa ceva cum să mai primeşti un om acasă? Acum, la 50 de ani, nu mai are unde să vină. Şi pe stradă avem sens unic. E jenant, nu ai cum să te faci de râs în faţa tuturor, când tu erai Dumnezeul acestei familii.

Erai matriţa bărbatului perfect. Ştiu dintotdeauna, ştiu tot. N-am ştiu în schimb că ar fi în stare să facă aşa ceva. Şi în ziua de azi e un şoc, peste care am trecut. Te întrebi de ce. Orice s-ar fi întamplat pe pămât, te-am prins că ai avut 400 de amanţi, divorţam. Aceşti patru copii trebuie asiguraţi pe viaţă. Niciodată nu ai voie să faci tu transferuri din conturile familiei în conturile unei amante despre care ne spuneai că e prostituată. Să ştim şi cine e amanta, tu să transferi bani, ca şi cum noi suntem zero baraţi.

E incredibil, nu era nici verişoara, familia, cât tupeu să ai? Bărbaţii şmecheri îsi iau o femeie cu care să aibă ce să vorbească. Când ştii că toţi râd de tine, te gândeşti că ai luat-o pe un drum greşit. Dacă mi-au spus şi copiii, când apar poze cu amanta prin club de noapte, cu degetele prin gură, te gândeşti ce s-a întâmplat.

Divorţez şi mă ridic, şi îmi iau o femeie puternică. Nu ai cum după Everest să ajungi atât de low class în situaţia în care să deschizi si să vezi amanta în halul ăsta. Eu sunt Anamaria Prodan, eu sunt numărul 1. Cum să mă duc să le caut, asta trebuia să facă soţul, n-avea voie să mă deranjeze acasă. Dar ca să fie deranjată familia, nu mai poţi sa stai lângă noi.”, a declarat Anamaria Prodan, la Realitatea Sportivă HD.