EXCLUSIV | Atac frontal la Gigi Becali! Declarație fără perdea, în direct la TV: ”A făcut mult rău gloriilor. Și nouă suporterilor”

Gheorghe Mustață a fost invitat în platoul Realitatea Sportivă și a vorbit despre cele mai fierbinți și delicate subiecte din rivalitate ce pare fără finalizare, dintre FCSB și CSA Steaua.

Liderul Peluzei Nord a vicecampioanei României a explicat ce greșeală a făcut Gigi Becali în relație cu fostele glorii ale ”roș-albaștrilor”, dar și față de suporterii formației pe care o susține financiar.

De asemenea, Mustață a vorbit și despre relația dintre Peluza Nord, a FCSB-ului, și Peluza Sud, a celor de la CSA Steaua.

”Am revenit alături de echipă pentru că asta e Steaua adeverată. Pentru mine, Steaua nu a retrogradat, altfel eu nu mai aveam ce să caut pe stadion.

(n.r. despre cei din Peluza Sud) Cei care sunt prietenii noștri, am crescut împreună, am făcut deplasări împreună, au ales drumul acela, e treaba lor. Noi am ales drumul ăsta. Fiecare e liber sa aleagă ce vrea. Conform sondajelor, e clar cine e cea mai iubită echipă din România.

Acest conflict ne-au împărțit suporterii în trei categorii: cei de la CSA, cei care am rămas (n.r. alături de FCSB) și cei nehotărâți. Noi am incercat să arătăm și celorlalți suporteri că Steaua este aici. Nu mai e nevoie să demonstrăm. Oamenii știu deja. Această măgărie ne-a despărțit ca frați, ca prieteni. Nu au ca interes Steaua, ci cașcavalul.

Cei de la Peluza Sud au o dușmănie pentru Gigi Becali. El a făcut mult rău gloriilor, jignindu-le, și pe noi suporterii, a îndepărtat un pic oamenii de la echipă. Sperăm să fie mai bine cu Edi. Știu foarte bine cine comandă acolo”, a declarat Gheorghe Mustață, pentru Realitatea Sportivă.