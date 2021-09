EXCLUSIV | Bilanțul lui Emil Săndoi după 10 etape de campionat: „Suntem aproape de potențialul de anul trecut”

După o treime din sezonul regular, Chindia se află pe poziția a 10-a cu 13 puncte obținute în urma a 3 victorii, 4 egaluri și 3 înfrângeri.

Săptămâna trecută, fotbaliștii lui Emil Săndoi au obținut o remiză albă în Trivale după un meci în care Daniel Popa a ratat un penalty în minutul 25. Acum târgoviștenii pregătesc duelul cu FCSB de vineri seară.

„Putea să fie mai bine, dar putea să fie și mai rău, FC Argeș a avut și ea două situații mari de a marca, doar că noi puteam să facem diferența primii. Dacă m-ar fi întrebat cineva înaintea meciului cred că eram de acord cu un egal

Având în vedere că ne-au lipsit câțiva jucători importanți precum Baxevanos, Cantave, Neguț sau Florea. Sper să nu se mai întâmple cu FCSB ca în sezonul trecut când am primit un gol de la Cristea, iar după meci spunea că nu știe cum a reușit să marcheze”, a detaliat Emil Săndoi, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Prin comparație, în sezonul trecut, Chindia avea cu un punct mai mult după 10 etape jucate, iar Neguț & Co erau pe locul 8 în Liga 1. În cele din urmă echipa antrenată de Emil Săndoi a fost câștigătoarea play-out-ului.

„Sunt mulțumit de parcursul de până acum luând în calcul aceste absențe cu care ne-am confruntat. Trebuie să ținem cont și că am avut 4 meciuri acasă și 6 în deplasare. Pe teren propriu nu am pierdut niciun joc, iar în ultimele 7 etape am făcut 12 puncte, un punctaj bun în comparație cu ceea ce am reușit în primele 3 etape.

Atunci am pierdut cu ghinion în fața Rapidului, iar la CFR unde nu a reușit nimeni să scoatem puncte noi am făcut o primă repriză bună. Am încredere în fotbaliștii mei, consider că suntem aproape sau chiar la fel din punctul de vedere al potențialului cu ce am arătat în sezonul trecut”, a încheiat tehnicianul roș-albaștrilor.