EXCLUSIV | Cel mai ghinionist antrenor din fotbalul românesc? „Eu am acaparat toate insolvențele!”

Petre Grigoraș este în acest moment liber de contract după ce s-a despărțit în vară de Oțelul Galați pe care nu a reușit să o ducă în Liga 2.

Băcăuanul este dezamăgit că în ultima vreme norocul l-a ocolit iar echipele preluate de el s-au confruntat cu dificultăți financiare.

„Încerc să mă adaptez situației din România, din păcate nu a mai apărut nicio ofertă tentantă, a fost o propunere, dar nu am vrut să mai încerc aceeași experiență, era o echipă într-o situație dificilă. Faptul că am ales în necunoștință de cauză m-a costat mult de tot în trecut. Plus că îți afectează și imaginea. Aștept pentru că sunt dornic să antrenez din nou. Vreau să îmi demonstrez din nou calitățile, în ultimii 8 ani am antrenat doar echipe cu probleme, parcă am acaparat eu toate insolvențele!”, a fost concluzia lui Petre Grigoraș, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Dacă ar fi să privească și mai mult în urmă, tehnicianul își aduce aminte și de momentele frumoase trăite în carieră.

„Nu pot să uit acea dublă cu Trabzonspor din Cupa UEFA Intertoto pe când eram la Oțelul, au fost meciuri fantastice atunci. Sunt multe amintiri plăcute, chiar și faptul că i-am pregătit la Pandurii pe Chicircheș, Maxim și Pintilii care au devenit ulterior oameni de bază la echipa națională. Cel mai mare regret este pierderea finalei Cupei României cu Farul în 2005 în fața lui Dinamo.

Însă nu trăiești din amintiri la nesfârșit. Ca jucător nu am participat la CM, CE, nu am avut meciuri la echipa națională. Dar sunt multe partide deosebite și mi le amintesc de parcă le-am jucat ieri, însă sunt nesemnificative pentru palmaresul internațional. Hagi, Popescu sau Petrescu pot vorbi despre astfel de jocuri, eu rămân la nivelul la care am jucat”, a mai mărturisit antrenorul.