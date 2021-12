EXCLUSIV | Concluziile antrenorului unei echipe de tradiție la final de an: „Va fi un sezon de tranziție”

Costel Enache a preluat-o în vară pe Poli Iași, echipă retrogradată în vară din Liga 1 și confruntată cu probleme financiare serioase.

Totuși, ieșenii au infirmat în primele 16 etape eticheta de victimă sigură pe care mulți le-au pus-o înaintea stagiunii actuale. Cu 3 runde înaintea finalului campionatului regular, molodvenii sunt pe poziția a 12-a, cu 21 de puncte, cu nouă mai multe decât ocupante primului loc retrogradabil.

„E mai greu să dăm o notă acestui parcurs, trebuie sa vedem de unde am plecat, ce resurse au fost. Am început campionatul cu doar 2 portari și 3 juniori, ne-am strâns ultimii la pregătire și am încercat să corectăm din mers. Dacă ne referim la capitolul omogenizare nota noastră va crește.

Băieții au fost minunați, nu am făcut cea mai bună parte de campionat, dar a fost un sezon corect și cinstit până acum. Va fi un an de tranziție în care încercăm să formăm un grup, iar din sezonul viitor să ne propunem să facem și performanță”, a dezvăluit antrenorul alb-albaștrilor, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Problemele financiare se pare că s-au rezolvat și ele în Copou.

„A fost un an de tranziție și financiară, lucrurile se vor așeza, nu au fost puține datorii la jucători, dar e un club minunat. Se poate obține o stabilitate, o valoare care să arate consecvență, cred cu tărie în astfel de lucruri. Eu sunt o persoană care nu caută scandaluri, simt că la Iași lucrurile vor să fie făcute bine.

Lângă echipă sunt oameni care să ajute, a făcut-o în trecut și fostul primar, acum domnul Chirica e trup și suflet, am ajuns să îl compătimesc pentru că are pe mână un oraș cu multe cerințe. Suporterii noștrii sunt puțini, dar faptul că iubesc echipa arată ceva. Stadionul e curat, nu sunt probleme”, s-a destăinuit Costel Enache.