EXCLUSIV | Credit total pentru Edi Iordănescu la FCSB: „Se va înțelege de minune cu Gigi Becali!”

Venirea tehnicianului în vârstă de 43 de ani la formația lui Gigi Becali a fost primită cu entuziasm de fanii echipei, care visează deja la un event cu Edi Iordănescu pe bancă!

Așteptat ca o adevărată gură de oxigen la FCSB, Edward Iordănescu va trebui în primul rând să gestioneze relația cu patronul, despre care se știe foarte bine că este lipsit de răbdare și îi place să dicteze totul la echipa sa. Deși a ținut în mod special să își treacă în contract mai multe clauze împotriva ieșirilor necontrolate ale afaceristului, Iordănescu speră să nu fie nevoie ca acestea să fie activate și își dorește să aibă o legătură strânsă cu Gigi Becali.

Fostul atacant al roș-albaștrilor, Valentin Badea (38 de ani), a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre situația actualului antrenor al FCSB-ului. Badea a mărturisit că îl știe pe Iordănescu încă din perioada în care evoluau împreună pentru FC Vaslui și este de părere că acesta are toate atuurile pentru a se impune la echipă. Totodată, eroul din meciul cu Standard Liege a ținut să laude și readucerea lui MM Stoica pe banca tehnică a echipei.

„Eu cu Edi Iordănescu am fost colegi de echipă la FC Vaslui. Este un antrenor care a demonstrat pe unde a fost că are coloană vertebrală şi m-aş bucura enorm pentru el să reuşească. La cum îl cunosc eu, am mare încredere că va reuşi să redreseze echipa şi îi va mobiliza pe jucători aşa cum doreşte el.

Cred că din moment ce a semnat contractul cu FCSB, Edi se va impune acolo. Are argumente să discute cu nea Gigi (n.r. Gigi Becali) şi cred că se vor înţelege de minune. Un lucru foarte important este că l-a adus şi pe MM de partea sa şi sunt împreună acolo, deci are toate motivele să reuşească!„, a spus Valentin Badea, pentru Realitatea Sportivă.

72 de meciuri, 21 de goluri și 6 pase decisive reprezintă bilanțul atacantului în tricoul „roș-albastru”.

Jiul Petroșani, FC Vaslui, Panserraikos, Universitatea Craiova, Politehnica Iași, FC Brașov, Al Ain, Concordia Chiajna, Farul Constanța și UTA Arad sunt echipele pentru care fostul jucător al Stelei a jucat de-a lungul carierei.