EXCLUSIV | Cum a decis să se vaccineze împotriva COVID-19 un antrenor român: ,,E o boală diferită! Am simţit-o”

Pandemia de Coronavirus a blocat întrega lume, iar ce-a mai facilă metodă de învinge virusul o reprezintă vaccinarea.

Adrian Iencsi, fost antrenor la Rapid, a trecut prin această boală, iar ulterior s-a şi vaccinat împotriva COVID-19 şi acum simte foarte bine din punctul de vedere al sănătăţii.

Acesta spune că a trecut printr-o boală mai diferită cu care nu era obişnuit până acum. Acesta mărturiseşte că nu s-ar fi vaccinat dacă nu ar fi trecut prin boală.

,,Eu nu ştiu, nu poţi obliga pe cineva să facă acest vacccin, eu am trecut prin această boală, după am făcut vaccinul. Dacă nu treceam, probabil nu îl făceam. Am trecut. Este o boală mai diferită, am simţit-o pe pielea mea, am decis să fac vaccinul.”, a declarat Adrian Iencsi, pentru Realitatea Sportivă.

În Liga 1, potrivit noilor restrictii, pe stadion pot intra doar persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid -19 sau care au trecut deja prin boală.

