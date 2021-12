EXCLUSIV | Declaraţie fabuloasă înainte de Sepsi – Farul: ,,Mi-aş dori să jucăm prost şi să câştigăm”

Astăzi, în cadrul etapei a 19-a a Ligii 1, pe stadionul din Sfântu Gheorghe se va disputa meciul dintre Sepsi şi Farul Constanţa, cu începere de la ora 17:00.

Cornel Şfaiţer, managerul general al celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, a vorbit despre partida contra echipei lui Gică Hagi. Acesta se aşteaptă la un meci extrem de dificil pe teren propriu.

Având în vedere rezultatul din tur, scor 0-1, oficialul covăsnenilor susşine că şi-ar dori ca echipa să nu exceleze în joc, dar să obţină în final cele trei puncte.

,,O să avem un meci cu o echipă care practică un fotbal bun, Farul Constanţa. E clar, orice meci îl abordezi la victorie. Farul e o echipă care joacă fotbal, o echipă incomodă, care practică un fotbal bun, cu jucători de calitate. Tot timpul la meciurile cu Farul (Viitorul), noi am reuşit jocuri, rezultate bune.

Mi-aş dori să jucăm prost şi să câştigăm, pentru că în tur am avut cinci ocazii mari de a marca şi am fost învinşi pe o eroare a noastră, dar mi-aduc aminte că am făcut un joc excelent.”, a declarat Cornel Şfaiţer, înaintea jocului cu echipa lui Gică Hagi, pentru Realitatea Sportivă.

Înaintea meciului din această după-amiază, Sepsi se află pe locul 10 în Liga 1, cu 21 de puncte acumulate din 18 jocuri, în timp ce Farul Constanţa ocupă poziţia a 7-a, cu 29 de puncte din 18 partide.