EXCLUSIV | Detaliul care putea schimba datele problemei la echipa națională: „Eram la baraj astăzi dacă se întâmpla asta!”

România a ratat șansa de a merge la barajul care le putea aduce tricolorilor o calificare la un Campionat Mondial după 23 de ani de absență!

Prima reprezentativă a încheiat campania de calificare pentru turneul final din Qatar pe poziția a treia în grupă, sub liderul Germania, dar și în spatele Macedoniei de Nord, care a prins în extremis biletele spre baraj. România a sperat până în ultima secundă că va reuși să se claseze pe locul secund, însă remiza cu Islanda de la București a fost decisivă în privința șanselor de a merge mai departe.

Cu toate aceste însă, jocul elevilor lui Mirel Rădoi l-a impresionat pe Vasile Miriuță, care consideră că tricolorii au arătat o schimbare în bine la ultimele dispute. Totodată, tehnicianul în vârstă de 53 de ani a dezvăluit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă că România se putea afla la baraj în acest moment, dacă meciul cu Islanda s-ar fi disputat cu spectatori în tribune.

„Îmi pare rău că nu ne-am calificat. Am suferit și eu la fel ca ceilalți români. Echipa a arătat bine însă în ultimele meciuri. Chiar și cu Islanda consider că ne-am prezentat bine, doar neșansa a făcut să nu câștigăm. Ați văzut ce ocazie am avut la bara lui Ianis Hagi. Eu zic ca dacă aveam suporteri în tribune eram la baraj astăzi. S-a văzut în ultima perioadă o schimbare în bine și mie chiar mi-a plăcut cum a jucat România.”, a spus Vasile Miriuță, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.