EXCLUSIV | Doi antrenori cu licență PRO le iau apărarea colegilor „nelicențiați”: „La noi se muncește împreună”

Nu există sezon în care problema absenței documentelor necesare pentru antrenorii de Liga 1 să nu fie adusă în discuție.

4 echipe se confruntă cu această situație în prezent. Mihai Iosif, Ilie Poenaru, Andrei Prepeliță și Marius Croitoru nu au încă licență PRO și nu figurează ca principali pe foile de joc. Pentru Marin Dună acest aspect nu reprezintă o problemă.

„Am auzit că se vorbește că antrenorii cu licență PRO sunt mai degrabă de decor într-o astfel de conjunctură, dar noi muncim împreună. Eu nu am venit să stau degeaba, sunt antrenor secund și deciziile le luăm după ce ne consultăm între noi.

Sigur că hotărârea finală îi aparține lui Ilie Poenaru. La noi nu s-a pus problema că am licență sau nu am licență. Nu aș vrea să intru în polemică cu cineva, dar un antrenor care a demonstrat prin rezultatele obținute, de ce teste mai are nevoie ca să obțină licența PRO?”, a argumentat Marin Dună, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Și Ilie Stan cere șanse egale pentru toți tehnicienii din țară.

„Din punctul meu de vedere ar trebui să primească o dispensă până când își termină studiile, să îi lăsăm să meargă la cursuri în paralel cu activitatea pe care o desfășoară. Până la urmă cu ce ne alegem dacă avem o grămadă de antrenori cu licență PRO care nu profesează? Ați văzut Botoșaniul ce joc are. Cu un antrenor care a fost lăsat la echipă o perioadă mai lungă.

Sunt niște trasee bine definite, au jucători cu personalitate care pot face oricând diferența. Problema este că se schimbă foarte des antrenorii nu ai cum să construiești o echipă cu potențial fizic și tactic pentru că apoi vine altul cu altă mentalitate. Iar consecința este ce s-a întâmplat în cupele europene, nu e deloc o întâmplare”, a menționat și Ilie Stan, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.