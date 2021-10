EXCLUSIV | Edi Iordănescu a dat ultimele detalii despre relația sa cu Gigi Becali!

Antrenorul FCSB-ului a vorbit despre legătura pe care o are în momentul de față cu patronul echipei, ținând cont că în ultima perioadă au apărut zvonuri potrivit cărora cei doi s-ar fi contrat în privința anumitor decizii!

Edi Iordănescu este gata să îi aducă lui Gigi Becali titlul de campion, la șase ani de la ultima performanță de acest fel. După experimentele eșuate cu Bogdan Andone, Bogdan Vintilă sau Dinu Todoran, afaceristul din Pipera a decis să aducă un antrenor mai bine cotat și să îi ofere acestuia toată libertatea de care are nevoie pentru a face performanță.

Întrebat despre relația pe care o are cu patronul, Iordănescu a dezvăluit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă că totul decurge normal. Tehnicianul vicecampioanei României recunoaște însă că s-a angrenat într-un proiect extrem de dificil, însă speră ca odată cu trecerea timpului și prin foarte multă muncă, roș-albaștrii să își îndeplinească principalele obiective propuse.

„În primul rând cred că avem o comunicare bună. Faptul că ne-am spus de la început ce vrem și ce așteptări avem a clarificat lucrurile. Nu vreau să vorbesc despre ce a fost în trecut la FCSB, au fost antrenori buni și foarte buni aici de-a lungul timpului, dar acum vorbim de o altă abordare.

Fiecare tehnician are filozofia lui și eu am spus de când am venit că nu pot să schimb lucrurile de pe o zi pe alta. E nevoie de timp, e nevoie de muncă și de foarte multă repetiție. M-am angrenat într-un proiect pe care mi l-am asumat, este o provocare importantă pentru mine și să munca nu este deloc ușoară, să știți.” a spus Edi Iordănescu, pentru Realitatea Sportivă.