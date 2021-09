EXCLUSIV | Gestul făcut de un portar desemnat să bată penaltyuri de către antrenori: „Nu am vrut să mă dau cocoș”

Costel Câmpeanu este portarul cu cele mai multe meciuri disputate în prima ligă de la noi.

În cei aproape 20 de ani în care a apărat poarta mai multor echipe de prim eșalon, acesta putea să își treacă în CV și câteva goluri marcate. Antrenorii l-au îndemnat să execute lovituri de la 11m atunci când victoria echipei nu era pusă la îndoială. Însă de fiecare dată, cel poreclit „Burebista” a refuzat.

„Pe mine Constantin Cârstea și Remus Vlad m-au obligat să bat pe când eram la Bistrița, dar nu am vrut. Nu am vrut să mă dau cocoș, chiar dacă aveam meciul la discreția noastră. Așa am ajuns să nu am vreun gol marcat în 470 de meciuri jucate în Liga 1, chiar dacă am avut ocazia. La antrenamente mă băgam la 5 contra 2 și îmi plăcea, eu stăpăneam bine mingea și colegii aveau încredere să joace cu mine, l-am driblat și pe Batistuta”, a povestit Costel Câmpeanu, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Responsabilitatea unei lovituri de la 11m cade greu și pe umărul unor jucători cu experiență. Astfel, fostul portar înțelege perfect de ce în finala Euro 2020, Sterling și Grealish nu s-au regăsit printre executanții Angliei, iar Saka a fost pe lista primilor 5.

„Decizia este la antrenorul principal, dar dacă unii jucătorii nu se simt bine și nu vor să tragă trebuie să cauți alte variante. Chiar dacă au experiență se pot simți obosiți și le pot tremura genunchii. Câteodată se întâmplă și asta.

Iar dacă cei care sunt chestionați spun <<Bat, dom`le>>, atunci apar pe listă. Și dacă le-ai dat încredere în timpul meciurilor poți să îi lași să bată și o lovitură de departajare. Eu zic că atunci când joci la un asemenea nivel îți iei măsuri. E vorba de un minut până când se întocmește lista”, a mai indicat fostul portar.