EXCLUSIV | Gigi Becali, despre contramanifestația organizată în București: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat”

Sute de oameni au participat, duminică, la un marș „de sfințire” în centrul Bucureștiului, pe traseul pe care cu o zi în urmă s-a desfășurat „Bucharest Pride”, manifestația comunității LGBT.

Contramanifestația de duminică a fost organiată de Gigi Becali. Finanțatorul a participat la contramanifestație, cu toate că a suferit o intervenție chirurgicală.

„A fost o operație complicată pentru că aveam probleme la tendon. Am promis că mă voi duce la miting. Cu durere, fără durere, am promis și trebuia să mă duc. Ce părere își fac oamenii apoi de mine? Legat de derby: am și pe Măriuca, nepoata mea, care își sărbătorește ziua. Uitasem de meci. Trebuia ca cineva să facă mitingul de azi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să fac treaba”, a declarat Gigi Becali, duminică, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă.