EXCLUSIV | Iuliu Mureșan a dezvăluit soluția prin care Dinamo se poate salva de la retrogradare: ”Acolo e cheia!”

Dinamo se află pe locul 15 și, după o serie de șapte înfrângeri consecutive în campionat, a reușit să obțină un punct, datorită remizei cu UTA Arad, scor 2-2.

Iuliu Mureșan a vorbit, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă, despre venirea lui Mircea Rednic la formația din Ștefan cel Mare, dar și ce cum a schimbat acesta atmosfera din jurul echipei.

De asemenea, oficialul ”câinilor” a dezvăluit faptul că Dinamo urmează să mai efectueze cel puțin două transferuri în perioada imediat următoare.

”El a schimbat istoria prin faptul că a venit. A făcut decât două antrenamente, dar prezența lui, istoria lui, faptul că a zis că toți au șanse egale, s-a produs un declic, era un blocaj mental. Pregătirea fizică mai trebuie îmbunătățită. E bine că vine pauză internațională și cred că o să arătăm tot mai bine. Poate Deian merita să fie selecționat, sigur va mai fi selecționat dacă va juca bine. Nu sunt mulți golgheteri ca el.

Mai facem transferuri. Mai aducem un fundaș dreapta, un vârf și un mijlocaș poate. Am vorbit cu Rednic și trebuie să aducem. Nu pot să spun, dar săptămâna viitoare vin la București. Tebuie sa vedem. Am avut încredere și înainte, cred că ne vom salva, că altfel nu aș fi venit. Am încredere în ce a fost și ce facem, în Rednic și în jucători, acolo e cheia”, a declarat Iuliu Mureșan, pentru Realitatea Sportivă.

