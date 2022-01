EXCLUSIV | Lupta la titlu nu s-a încheiat: ,,Cu ei se vor bate până la final! Se poate întâmpla orice”

CFR Cluj este lider autoritar în Liga 1. Ardelenii se află pe primul loc în campionat, la o diferenţă de 10 puncte faţă de ocupanta locului secund, FCSB.

Deşi lupta la titlu pare încheiată şi în acest sezon de Liga 1, un fost mare internaţional anunţă că nu este totul jucat şi până la finalul campionatului se mai pot întâmpla multe.

Iosif Rotariu este de părere că doar CFR Cluj şi FCSB se mai pot bate pentru supremaţia Ligii 1. Acesta recunoaşte că ardelenii au un plus, însă anunţă că se poate întâmpla orice în fotbal.

,,Nu e chiar încheiat. Un avans important îl are CFR Cluj, dar ei şi FCSB sunt cei care se vor bate până la final, cred eu, dar CFR-ul are un avantaj destul de mare, are jucători cu experienţă, un lot foarte valoros şi numeric, şi valoric. Sunt foarte bine organizaţi, au un antrenor care a câştigat trofee. Îi văd pe ei favoriţi, dar în fotbal se poate întâmpla orice’‘, a declarat Iosif Rotariu, pentru Realitatea Sportivă.