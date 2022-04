Exclusiv | Marcel Pușcaș, înaintea meciului cu Dinamo: „Am ajuns în situatia în care emoțiile există”

Marcel Pușcaș, președintele echipei FCU Craoiova, a prefațat meciul cu Dinamo. Meciul dintre cele două echipe este programat vineri, de la 20:30, în etapa a patra a play-out-ului Ligii 1, pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Înaintea meciului direct, FCU Craiova e pe 11, cu 22 de puncte , în timp ce Dinamo ocupă locul 13, cu 9 puncte. Oficialul grupării oltene spune că arbitrajul este imprevizibil.

„Am ajuns în situatia în care emoțiile există. E bine să existe emoții la intrarea în arenă, dar ele se pot transforma în ceva pozitiv. Din păcate am ajuns aici. Situația putea să fie mai bună. Trebuia s-o învingem pe Chindia. Puteam să fim și mai sus dacă nu eram ‘ciupiți’ de câteva erori de arbitraj. Mâine este un meci important. Dinamo și-a revenit, nu mai e aceeași echipă căreia să-i dai 3, 4, 5, 6 goluri. Mie mi-e teamă doar de noi. Recunosc că mi-e frică și de aebitraj pentru că este imprevizibil în România. Se alternează arbitrajele bune cu cele proaste. Nu spun că este o conspirație la adresa noastră. Mâine ne arbitrează un arbitru din Făgărași, Marin Barbu. Până acum nu am avut probleme cu el. Mi-e teamă de erorile de arbitraj”, a declarat Marcel Pușcaș la emisiunea Unu la 1, difuzată de Realitatea Sportivă.