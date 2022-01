EXCLUSIV | Marcel Pușcaș nu îl iartă pe arbitrul Ionuț Coza: „Nu e prima oară când ne dezavantajează”

Președintele celor de la FC U Craiova 1948 a luat poziție din nou în ceea ce îl privește pe centralul din Cernica, pe care îl acuză că a privat echipa sa de o lovitură de la 11m, în deplasarea de la Constanța.

Arbitrul din Cernica a fost pus la zid de oficialul oltenilor, care îl acuză de alte decizii luate împotriva echipei pe care o reprezintă în ultimul timp.

„Reacțiile sunt pozitive tehnic vorbind a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre chiar dacă a fost 3-0 la pauză, jucătorii au avut puterea fizică și mentală să revină și am fost aproape să egalăm dacă arbitrajul a fost unul normal. Nu este la prima comitere a unor nedreptăți voite sau nevoite împotriva noastră.

A început în sezonul trecut la Ploiești, când era la 2 metri distanță jucătorul nostru de adversar și a dat penalty. Și în tur a dat un 11 m dubios, văzând că a fost delegat a treia oară normal că am făcut solicitare să fie recuzat. A fost ceva pe repede înainte, am făcut această recuzare cu scopul de a atenționa și ca să îl avertizeze pe arbitrul Coza să fie imparțial. Am stat cu colegii în vestiar și am observat că și la golul doi a fost un offside în prealabil”, a declarat Marcel Pușcaș, în exclusivitate în emisiunea Unu` la 1, de pe Realitatea Sportivă HD.

Acesta a explicat cum putea fi evitat acest moment.

„Pe parcursul acestui campinat am avut 3 penaltyuri împotriva noastră din care 2 nu au fost, iar 4 penaltyuri nu ni s-au dat. Nu trebuie să se ajungă la suspiciuni să nu mai arbitreze și în retur aceleași două echipe.

Federația ar trebui să fie mai înțeleaptă, doar doamul Vassaras face aceste delegări se pare, eu cred că a delega același arbitru este o mare greșeală. Ce s-ar fi intamplat dacă se facea o inversare să se evite suspiciunile astea? Avem și alte preocupări, toată lumea țipă și vorbește de arbitraje”, a încheiat oficialul Craiovei.