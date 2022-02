Mihai Teja a vorbit de situația clubului Gaz Metan Mediaș.

Clubul ardelean poate primi o nouă depunctare, după ce două puncte i-au fost luate din cauza datoriei către Ronaldo Deaconu. Pe 17 februarie a expirat termenul până la care clubul trebuia să plătească circa 80.000 de euro către Mihai Teja și staff-ul său. Dacă, miercuri, Comisia de Disciplină din cadrul FRF va confirma scăderea celor şase puncte, Gaz Metan va mai avea doar 16 puncte în clasament, la fel ca Dinamo.

„De când m-am dus la Mediaș, în februarie anul trecut, au fost probleme cu banii. Am luat echipa de pe locul 11 si am terminat pe locul 10, la egalitate cu UTA, ocupanta locului 8. Noi ne-am clasat pe un loc care să ne permită disputarea unui baraj pentru participarea într-o competiție internațională.

După cinci luni am luat primul salariu. Cam până la sfârșitul campionatului am lucrat neplătit. Apoi, am luat două salarii. Am luat decizia de a mă opri pentru că lucrurile nu erau bune pentru viitorul echipei. Am avut dreptate atunci. Nu realizam nimic. Am luat doar patru salarii. Datoriile către mine și staff-ul meu sunt de circa 80.000 de euro. Am stat 9 luni și am primit salariul doar pe patru luni. De nouă luni așteptăm banii aceștia. N-am cerut salarii exorbitante

Un coleg de-al meu din staff are de primit 2000 de euro. Nu e o sumă mare de bani, dar clubul ar putea fi depunctat cu două puncte”, a declarat Mihai Teja la emisiunea Unu la 1, moderată de Claudiu Giurgea, la Realitatea Sportivă HD.

La 2 februarie 2021 antrenorul a semnat un contract cu clubul ardelean, valabil un an şi jumătate. Teja a demisionat la mijlocul lunii septembrie. Din staff-ul său mai făceau parte antrenorul secund Eusebiu Tudor şi analistul video Mircea Diaconescu. Teja a mai antrenat formația ardeleană în 2018 (în perioada iulie-decembrie).

